Sosyal Medyada Beğenilmek Neden Bu Kadar Önemli?

Arkadaşlarımızla buluştuğumuzda hemen elimize telefonumuzu alıyoruz: Acaba mail gelmiş mi? Mesaj gelmiş mi? Son koyduğum fotoğrafı kimler beğenmiş? Telefonumuza baktıktan kısa bir süre sonra tekrar kontrol ediyoruz. Aslında kontrol etmeyebiliriz çünkü o an karşımızda arkadaşlarımız var, asıl konsantrasyonumuzu toplamamız gereken kişiler onlar ama kendimizi telefona bakmaktan alamıyoruz. Sosyal medyada olan herhangi bir şeyi kaçırma ihtimali bile stres seviyemizi arttırabiliyor.

Son dönemde yapılan araştırmalar bir fotoğrafımızın fazla beğeni alması ile beyinimizin ödül kısmı arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Fazla beğeni aldığımız zaman beyinimizin bu bölgesinde daha fazla nöron aktivitesi olduğu görülmektedir. Aksi bir durumda yani çok fazla beğeni almadığımızda ise onay görmediğimizi ve bakış açımızın kabul görmediğini düşünüyoruz. Bunların yanısıra sosyal medya aracılığı ile etrafımızdaki insanların ve kendimizin hayatlarını kıyaslayarak mutsuzluğa sürüklenebiliyoruz. Buna ek olarak mutsuzluğa sürüklensekte bir şeyler kaçırmamak uğruna sürekli sosyal medyamızı kontrol ediyoruz. Bir şeyleri kaçırma ihtimali stres seviyemizi arttırabiliyor.

Bir diğer yandan, sosyal medyanın kişi üzerinde destekleyici etkileri de mevcut. Bunlardan birini kişinin sosyal destek görme ihtiyacını karşılama olarak değerlendirebiliriz. Sosyal medya aracılığı ile arkadaşlarımızla mesajlaşma, uzun süredir görmediğimiz uzaktaki akrabalarımız ile görüşebilme gibi etkenler sosyal destek almamızı arttırıyor. Bununla birlikte sosyal medyada bir arkadaşımızın veya yakınımızın zor bir durumda olduğunu öğrenmek daha duygusal ve destekleyici yorumlar yapmamıza neden oluyor. Ayrıca sosyal medyada olumlu içeriklere sahip gönderiler daha fazla yorum alıyor, daha çok beğeniliyor. Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman görüyoruz ki sosyal medyada mesajlaşma, zor durumumuzu paylaşma çevremizden aldığımız sosyal desteği arttırıyor.

Sosyal medyada fazlaca beğenilmenin kabul görme, onaylanma, sosyal destek gibi ihtiyaçlarımızı karşıladığı apaçık bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Özellikle sosyal desteğin geniş olması psikolojik olarak bizleri olumlu anlamda etkiliyor. Ancak bir fotoğrafın fazla beğeni almaması veya sosyal medyada bir arkadaşımızın kendini iyi gösterdiği herhangi bir şey için onunla kendini kıyaslamamız bize mutsuzluk getiriyor, onay görmediğimizi düşündürüyor. Görünen o ki sosyal medyanın hem olumlu tarafları hem de olumsuz tarafları mevcut. Bu olumlu ve olumsuz taraflar neden sosyal medyada bu kadar beğeni almayı önemsediğimizi ve bunun bize kendimiz hakkında ne düşündürdüğünü anlamamızı sağlayarak kendimizi tanımamıza bir fırsat yaratabilir.