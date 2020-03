Evlilik Sadece Eş ile mi Yapılır?

Evlilikle ilgili herkesin bir fikri vardır. Bu fikirleri kök ailemizden alırız. Anne ve babamızın ilişkisinden fikirler alırız ve bu fikirler bize bir evliliğin nasıl olması ve nasıl olmaması gerektiğine dair inançlar oluşturmamıza yardımcı olurlar.

Evlenirken aslında sadece eşimiz ile değil eşimizin ailesi ile de evleniriz. Kısaca koca bir aile ile evlenilir. Evlenmek aynı zamanda eşin anne-babası, kardeşleri, üvey anne- babaları ile de evlenmektir. Bazen keşke evlenmeden önce bunları bilseydim denir. İşte bu durumda evlilik öncesi danışmanlığının önemi bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Yazımın bundan sonraki kısmında Gary Chapman'ın ' Konuşmamız Lazım: Evlenmeden Önce Keşke Bilseydim Diyeceğiniz Şeyler' adlı kitabından alıntılar ile devam edeceğim.

Kitapta eşiniz ailesi ve sizin karşılıklı uzlaşma ve anlayışınız için 5 temel konudan bahsediliyor.

TATİL KONUSU:

Yazar, Noel tatili örneğinden bahsediyor. Tatili aynı şehirde yaşıyorsa her iki tarafında ailesi bir kısmını bir taraf ile diğer kısmını bir başka taraf ile geçirebileceğimiz örneğini veriyor. Bizim kültürümüze ise Şeker ve Kurban Bayramları örneği verilebilir. Özellikle çiftler, ailelerinden başka bir şehirde yaşıyorlarsa ve her iki ailede başka başka şehirdelerse bu durumda uzlaşmak için bir çabadan bahsedebiliriz. Belki Şeker Bayramını bir tarafla, Kurban Bayramını bir tarafla kutlayarak her iki aileyle de uzlaşmak mümkün olabilir.

AİLE GELENEKLERİ:

Çoğu ailenin gelenekleri vardır. Kimi ailelerde doğum günlerini kutlamak için özel seremoniler yapılabilir, kiminde ailenin erkekleri özel günlerde kutlamalar yapabilir. Yazar geleneklerin asla hafife alınmaması gerektiğini ve yoğun duygular içerdiklerini vurguluyor. Bu durumda eşinizin ailesinin geleneklerine anlayışla yaklaşmamız gerekmektedir.

BEKLENTİLER:

Evlilik öncesi karşı tarafın ailesi ile çokça vakit geçirmek bu beklentileri daha iyi anlamanıza olanak tanır. Örneğin kimi ailelerde dışarı yemeğe çıkıldığında yemek parasını her zaman anne-baba öderken, kimi aileler bunu damatlarından bekleyebilir. Bu beklenti sizi şaşırtabilir.

AİLELERİN DAVRANIŞLARI:

Her iki taraf içinde diğer eşin ailesi sinir bozucu olabilir. Anne- babasının davranışı sizi sinirlendirebilir. Kayınpederinizin tuttuğu takımın maçı olduğu günlerde çok farklı davranışları olduğunu görebilirsiniz.

İNANÇLAR:

Her bir aile üyesinin inançları farklı olabilir. Örneğin yazar ona evli genç bir adamın kayınpederinin ona bu konuda kendi fikirlerini benimsetmeye çalıştığından ve kendisinin bu durumdan duyduğu rahatsızlığı anlatıyor.

DİNLEMEYİ ÖĞRENMEK

Eşimizin anne-babası da birer bireydir. Kendi duygu ve düşünceleri vardır. Bu duygu ve düşünceler sizinkilerden farklı olabilir. Farklı olduğu zaman uzlaşmak için neler yapabiliriz? Empati kurmak çok önemlidir. O konuda neden böyle düşündüğünü, neler hissedebileceğini anlamak için empati kurmalıyız. Empati kurmak demek tam olarak ne istediğini, hissettiğini anlamak demektir. Tam olarak bu konu hakkında ne hissettiklerini, düşüncelerini anlayana dek onları dinlemelisiniz ardından fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Empati kurmanız demek onlarla aynı fikirde olduğunuz anlamına gelmek zorunda değil. Kibarca konuşmanız ve dinlemeniz onların da sizinle kibarca konuşmasını sağlar. Cümlelerinize ‘ben’ ile başladığınızda kendi bakış açınızı koymuş olursunuz, ‘siz’ ile başladığınızda ise karşı tarafı suçlamış olursunuz.

UZLAŞMAYI ÖĞRNEMEK

Uzlaşma bir tarafın öneri ortaya atmasıyla olur. Örneğin eşlerden biri diğer tarafın ailesine şöyle diyebilir: ‘Şeker Bayramını sizinle de benim ailemle de geçirmek istiyoruz. Fakat her iki ailede ayrı şehirlerde yaşıyorlar. Bu tatili onlarla, gelecek tatili sizlerle geçirmemize ne dersiniz?’. Bu teklif kabul edilebilir, red edilebilir veya başka bir şekile girebilir ama uzlaşma süreci başlamış olur. Unutmamalıyız ki, talep etmektense rica etmek her zaman daha çok işe yarar.

SEVGİ DİLLERİ

Eşinizin ailesi sevildiğini hissederse onlarla ilişki kurmanız ve birbirinizi anlamanız daha kolay olur. Beş çeşit sevgi dili vardır. Sizin ve onların hangi dilleri kullandığınızı bilmek her iki taraf içinde ilişkiniz açısından daha faydalı olacaktır. Bu sebeple, gene Gary Chapman’ın Beş Sevgi Dili adlı kitabını hem sizin okumanızı hem de armağan etmenizi öneririm.

