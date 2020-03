Çocuğunuzla çatışmalarınıza bir çözüm önerisi

Çocuğunuzla ilişkinizde zaman zaman yaşadığınız çatışmaları önlemek için hiç ev içerisinde çevresel koşulları düzenlemeyi dendiniz mi? Kış aylarında olmanıza rağmen kızınız yazlık eteğini giymek için tutturuyor mu? Her sabah okula yetişmesi için onu uyandırmaya çalışıyorsunuz ancak uyanmıyor ve bir de size kızıyor mu? Neden pantolonunun yıkanıp, ütülenmediğini mi sorguluyor? Bunlar gibi bir çok örnek her gün ufak ama sık sık meydana gelen ve sizin canınızı sıkan, çocuğunuzla çatışma yaşamanızı sebep olan durumlardır. Ufak gibi görünselerde ev içerisinde kemikleşmiş sorunlardan olabilirler.



Bunlar gibi durumları daha kolay çözümleyebilmek için Thomas Gordon 'Etkili Anne-Baba Eğitimi' kitabında anne ve babalara geleceğe yönelik düzenlemeler yapmayı öneriyor. Benimde pratik alanda danışanlarıma önerdiğim ve bir çok faydasını birlikte gördüğümüz bir çözüm önerisi. Kışın çocuğunuzun yazlık elbiselerini dolabından kaldırabilirsiniz veya ona sorumluluk vererek bir çalar saat alabilir kendisinin uyanmasını bekleyebilirsiniz. Ev içerisindeki düzenlemeler ile ilgili tüm aile üyelerinin birbirine not yazıp bilgilendirebileceği ortak bir alana asacağınız pano alabilirsiniz. Başka bir çok örnek çocuğunuzla olan çatışmalarınızı azaltabilir, onunla daha keyifli vakit geçirmenizi sağlayabilir.



Çevresel koşulları düzenlerken çokça gördüğümüz noktalardan biri anne-babaların evi sadece kendilerine ait görmeleridir. Halbuki yaşadığınız ev hem sizin hem de çocuğunuzun evi. Yapılacak değişiklikleri çocuğunuzla ortak ve birbirinize saygı duyarak yapmanız ilişkiniz açısından sağlıklı olacaktır.



Şimdi size soruyorum: Çocuğunuzla bu tarz yüzleşmeleri azaltmak için geleceğe yönelik hangi çevresel koşulları değiştirebilirsiniz? Harekete geçme zamanı!