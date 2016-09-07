Çocuk yetiştirirken yapılan yanlışlar

Kimse hayata gözlerini anne ve baba olmayı bilerek açmıyor ve anne-baba olduğunda hatalar yapabiliyor. Bu kaçınılmaz ve doğal bir süreç. Bu yazımda size bu kaçınılmaz ve doğal süreci daha az hasarla atlatmanız için birkaç ipucu vereceğim.

Çocuk yetiştirirken yapılan bazı yanlışlar:

Çocukları Kıyaslamak: İsterseniz çocuğunuzu kardeşi ile, isterseniz komşunun oğlu ile isterseniz sınıf arkadaşı ile kıyaslayın, hangisi ile kıyaslarsanız kıyaslayın bu büyük bir yanlıştır. Kıyaslama yapmak sadece mutsuzluk getirir. Hem size hem çocuğunuza. Her çocuğun gelişimi ve ihtiyaçları farklıdır. Bir çocuğun ilgisini çeken şey bir diğerinin ilgisini daha az çekebilir veya kişilik özelliklerinden kaynaklı farklılıklar olabilir. Kıyaslama yapmak size çocuğunuzla ilgili yanlış bilgiler verir ve de onunla olan ilişkinizi zedeler.

Çocuğun Yanında Diğer Ebeveyni Hakkında Kötü Konuşmak: Partnerinize size yapmış olduğu herhangi bir şeyden dolayı kızabilirsiniz; ancak o kişi hala çocuğunuzun ebeveyni konumundadır. Biraz empati yapın, çok sevdiğiniz biri hakkında yine çok sevdiğiniz biri kötü konuşsa, kendinizi nasıl hissederdiniz?

Aşırı Koruyuculuk: Her çocuk anne ve babasının biriciğidir. Biriciğinin başına bir şey gelmesinden anne ve baba çok korkar; ancak çocuğun biraz da hayatı tanıması gerekir. Hayatı tanırken hayat rehberliği yapacak olanlar sizlersiniz. Ona etrafını keşfetmesi için biraz müsaade edin.

Kendi Başına Bir Şeyler Yapmasına İzin Vermemek: Her şeye müdahale etmek çocuğun öğrenmesine izin vermemektir. Yapabileceği şeyleri, örneğin; yaşı geldiğinde kendi başına yemek yemesi gibi, yapmasına izin verin.

Her Dediğini Yapmak: İşten yorgun geldiğinizde, kendinizle ilgili yapacaklarınız olduğunda farkındayım çocuğun dediğini yapmak size biraz fırsat yaratıyor; ama sonrasında aynı şeyi istediğinde yapmadığınız zaman 'tutarsız' olursunuz ve çocuğunuzun kafası sizin verdiğiniz cevaplardan dolayı karışıyor. Her zaman mümkün olmasa da dediklerinizin benzerlerini yapmaya devam edin.

Çocukla birlikte yaşarken yapılan bazı yanlışları yukarıda kaleme aldım. Tabii ki daha başka yanlışlar eklenebilir. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise insanlar doğaları gereği öznel varlıklardır. Öznel varlıklar olmaları sebebi ile yukarıda saydığımız durumlar kimi zaman değişkenlikler gösterebilirler.

Anne ve babalık serüveninizde başarılar dilerim!