Eyvah! Çocuğum okuldan korkuyor

Çocuklarda okul korkusu çeşitli sebeplerle ortaya çıkar. Bu korku psikolojik veya bedensel olarak tezahür eder. Okul korkusu anne ve babayı evhamlandırır ve bunun sebeplerini araştırır. Her gün okula gitmeye çalışmak bir kabusa dönüşür. Okul korkusunun sebepleri çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Aynı korku bile her çocukta farklı bir tutum gerektirebilir.

Çocukta okul korkusunu yaratabilecek sebeplerden biri, çocuğun okul ile ilgili farklı bir beklentiye sahip olmasıdır. Okul açılmadan önce çocuğu okula hazırlamak adına yanlış aktarılan bilgiler çocuğun korkmasına sebep olabilir. Örneğin; öğretmenin çok ödev vereceğine ve ödevleri hiçbir zaman bitiremeyeceğine dair korkutucu hikayeler, okulun cezalandırmaya yönelik bir kurum olduğuna dair yanlış inanışlar verebileceğimiz örneklerden birkaçıdır.

Bir diğer korku yaratan sebep ise okul öncesi dönemde çocuğun öz bakımını ve kendi işini yapmaya alıştırılmamış olmasının çocukta yarattığı kaygıdır. Sorumluluk verilmemiş çocuklar okula ilk başladıklarında zorlanabilirler. Bu da bizi okul öncesi döneminde verilen eğitimin önemine bir kez daha götürmektedir.

Ayrıca bakım veren kişiye, özellikle anneye fazla bağımlı çocuklar okula gitmekten dolayı kaygı yaşayabilirler. Bu gibi durumlarda aile, çocuğu okula önceden hazırlamalıdır.

Ailelere düşen en önemli görev öncelikle çocuğun okula başlamaya hazır olup olmadığını tam olarak anlamaktır. Bunun kararını tam olarak alamıyorsanız bir uzman desteği alabilirsiniz. Bununla birlikte eğer çocuğunuzda okul korkusu olduğunu düşünüyorsanız sınıf öğretmeni ile bu durumu paylaşmalısınız. Sizin ve öğretmenin işbirliği, doğru tutumları bu sorunu atlatmanızda yararlı olacaktır. Çocuğa verilen doğru destek, tutum ve empati kurabilmek çocuğa yol almasında yardımcı olacaktır. Ancak eğer bu durum uzarsa bir uzmandan destek almayı ihmal etmemelisiniz. Okul hayatı uzun süren bir süreçtir. Okula duyulan sevgi gelecekte okul hayatında yaşayacağı başarının bir anahtarı olacaktır.