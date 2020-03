Neden ve Nasıl Teknoloji Hayatımızın İçerisinde Olmalı?

2017 yılına girmemize bu kadar az süre kalmışken teknolojiden kaçmamız veya uzak kalabilmemiz mümkün değil ancak kullanımını bizler için daha yararlı hale getirebilmek mümkün. Ufak çocuklu ailelerin çoğunlukla sorunu çocuklarının hemen telefona veya tablete sarılması, çok uzun saatler bilgisayar oyunları ile oynaması ve bunların aile içi tartışmaya sebep olması, çocuğun gündelik hayat rutinini bozması.

Birçok ufak çocuk dokunmatik telefonlar ile vakit geçirmekten artık el işi gerektiren aktiviteleri gerektiği gibi yapabilmekte zorlanmaktadır. Ergenlik çağındaki gençler ise çevrimiçi oyunlar oynamaktan ders çalışmaya vakit ayıramıyorlar. Aynı zamanda gündelik hayatta olup bitenle ilişkilerini devam ettirmekte zorlanıyorlar.

Bilimsel açıdan bakıldığı zaman teknolojik aletlerin ve kullanımlarının birçok etkisi var. Örneğin; uyku saatinden önce ışık veren teknolojik aletlere bakmak (tablet, telefon gibi) melatonin seviyesini düşürüyor ve uykuya geçişi daha zor hale getiriyor (Nordqvist,2012). Bir diğer bilimsel çalışmaya baktığımız zaman ise hafta içi beş saatten fazla çevrimiçi oyun oynamak depresif olma ihtimalini, psikosomatik belirtileri arttırıyor (Hellstrom, Nilsson, Leppert ve Aslund, 2015).

Teknolojik aletlerin bunlar gibi olumsuz etkileri olmakla birlikte birçok olumlu etkisi de var. Bu sebeple teknolojik aletleri hayatımızdan tamamen çıkarmamız hem mümkün değil hem de doğru değil ancak olumsuz etkileri bilerek teknolojik aletlerin uygun kullanımı ile çocuklarımıza ve kendimize daha faydalı şeyler yapabiliriz.

