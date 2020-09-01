Uzmanından sağlıklı ve fit kalma önerileri

Kendinizi biraz tanıtır mısınız?

Profesyonel vücut geliştirme sporcusu ve bireysel antrenörüm. İnsanların yaşam tarzını yönetiyorum. Bu spora olan ilgim Sylvester Stallone ile başladı. Onun kararlı ve azimli oluşu, hayata karşı güçlü duruşu beni etkilemiştir. Ayrıca yeni olgum Lifestyle Management ve kurmuş olduğum markam ile insanlara en iyi olmaları için 2 yıl önce açmış olduğum ofisimde mentorluk, koçluk ve danışmanlık yapıyorum. Eş zamanlı profesyonel sporcu kariyerimde de ilerliyorum. Birçok başarı elde ettim. Muscle ve Fitness kategorisinde 2 ayrı Madalya kazanıp (Pro Card) ünvanını aldım.



Adnan Menderes Üniversitesinden mezunum. Bu sektörde 13 yıllık bir deneyimim var. İstanbul’un önde gelen bir çok fitness kulübünde çalışıp dersler verdim. Otel ve kulüplere danışmanlık yaptım. Fitness, pilates ve ve piloxing alanında çeşitli eğitimler ve deneyimlerimle tecrübe kazanıp kariyerime devam ettim.



Enerjim ve motivasyonumla bilirler beni. Enerjim her zaman yüksektir ve karşı tarafı etkim altına alabilirim. Bir şeyin yapılabilir olduğunu insanlara enerjimle motive edip aktarabiliyorum. İlk önce öğrencilerimi benimle çalışmaya başlamadan gözlemliyorum ve psikolojik olarak sürece hazırlıyorum. Psikolojik olarak bir sürece hazır değilseniz sürecin sonunda başarı sağlayamazsınız.



Unutma! Motivasyon sensin.









1) Kilo vermek için hangi egzersizler yapılmalı?

RÖ: Kardiyo ağırlıklı egzersizler tercih edilmelidir. Koşu,yürüyüş, bisiklet vb diyebiliriz.

2) Kas kütlesi hangi antrenmanlar ile arttırılabilir?

RÖ: Kas kütlesinin artışı demek birçok unsurun bir arada olması anlamına gelir. Uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları, spora yatkınlık ve genetik faktörler çok önemlidir. Lütfen bunları göz önünde bulunduralım. Şiddetli ve sert antrenman şekliyle, ağırlıkların her yeni antrenmanda arttığı maksimum kaldırılan ağırlıklar ile kas liflerini zorladığımız antrenman metodudur.

3) Vücut gelişimini olumlu yönde etkileyecek beslenme tarzı nasıl olmalı?

RÖ: Karbonhidrat, protein ve sebze içerikli bir beslenme tarzı benimsenmelidir. Diyetteki oranlar kişiye göre değişkenlik gösterir. Ancak ana tema olarak bu besin gruplarını sayabiliriz. Kırmızı et, balık, tavuk , hindi vb gıdalardan, ayrıca sebzelerden günlük protein ihtiyacımızı karşılarız. Bunu yapmazsak; vücut ters etkilenir ve eksik olan proteini kaslardan tüketir. Bu da vücutta katabolik etki yaratır. Doğru protein tüketimi vücudun gelişimini olumlu yönde etkileyecek en önemli unsurdur.

4) Protein tozları işe yarıyor mu? Takviyeler hakkında ne düşünüyorsunuz?

RÖ: Protein tozları kişilerin boy, kilo yağ ve vücut ölçülerine ve metabolizmalarına başta olmak üzere seçeceği protein takviyeleri kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Yemek yemeden sadece protein tozu kullanmak bazı enzimlere zarar verebilir. Kişinin hedefi doğrultusunda mevcut kilosu ve yemek programına ek olarak alınan supplementler ise zarar vermez.

5) Düz bir karna sahip olmak için neler yapmak gerekiyor?

RÖ: İlk adım mutfakta başlıyor. Sağlıklı ve besin değerleri belirli bir beslenme düzeni gerekiyor. Beslenmeniz iyi değilse sistemli gitmiyorsanız sonuç olmaz. Bunun yanında kardiyo ve karın egzersizleri yaparsanız sonuç gelecektir. Unutmayın ki vücudun formunu değiştirmek her zaman iyi bir beslenme planı gerektirir.

7) Pilates kilo vermek isteyenler için uygun mu?

RÖ: Bir tek pilates yeterli değildir. Eş zamanlı kardiyo yapmak gerekir.

8) Kadınlar spor yaparken nelere dikkat etmeli?

RÖ: Mutlaka sağlıklı beslenmeye, antrenman sırasında sıvı tüketmeye, ısınma, germe, soğuma egzersizlerini yapmaya özen göstermeliler.

9) Corona virüs pandemisi döneminde spor yaparken neler ön planda olmalı?

RÖ: Dikkat edilmesi gerekenler zaten spor merkezlerinde mevcut. Ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak için iyi beslenmeli, vitamin, multivitaminler alınmalıdır. Bol sıvı tüketilmeli. Salonlar kalabalıksa evlerde de egzersiz yapılabilir.

10) Spora gitme imkanı olmayan ancak fit ve sağlıklı kalmak isteyenlere ne gibi önerilerde bulunursunuz?

RÖ: Evde yapılacak bir sürü egzersiz mevcut. Youtube gibi mecralardan güvendiğiniz antrenörlerin videolarını izleyip, yönlendirmelerini dikkate alabilirsiniz. Aslında her şey bizim elimizde. Sağlıklı beslenirseniz yine forma girersiniz. Mesela, yanlış yönlendirme yüzünden sonuca ulaşamayan çok insan olabiliyor. Bilinçsiz tekdüze programlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu tip durumlarda doğru mentorluk ile hedefinize daha kısa sürede ulaşırsınız.