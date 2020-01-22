25 Ocak 2020 sıradışı Kova Yeni Ayı hoş geliyor

YENİ SIRADIŞI BİR YENİ AY YOLDA.

Aldım duygularımı (Ay) koydum bedenimle (Güneş) bir araya..

Ve de zihin (Merkür) gerekliydi yenileri oluşturmaya..

Evet sevgili İNSAN, 24 ocak 2020 gecesini 25 ocağa bağlayan saat 00.41 de Kova burcunun 4 derecesinde, Güneş-Ay ve Merkür'ü yan yana getiren bir yeni ay gerçekleşiyor.

Kova'nın olduğu yerde İNSANLIK vardır. Geleceğimiz vardır. Toplumsal konular, grupsal faaliyetler, hümanizm, radikal, sürpriz, orijinal, ani kararlar, deliden dahiliğe giden yollar, bilim-teknoloji-uzay vardır.

Birçok Kova'nın müthiş astrologlar olduğunu biliyor muydunuz? Astroloji ve astronomi de vardır.

Kova burcunun klasik yöneticisi Satürn’dür. Hani şu eli sopalı olan, bizlerden devamlı sorumluluk almamızı isteyen, emek verirsek ödül veren, oğlakların birinci yöneticisidir o.

Kova'nın modern yöneticisi ise Uranüs’tür.

Satürn gelenekçi, yavaş, ciddi iken Uranüs ani beklenmedik özgür ve radikal kararların tetikçisidir.

Yeni ay ise yenilik ister. Hadi bir tohum ek dileklerine hayallerine der. Başlangıcı yapmanın tam zamanıdır. Tam o anda Terazi burcunun gökte yükseliyor olması bu burcun ifade ettiği uyum, harmoni, sevgi, sanat, ben yerine BİZ, ikili ilişkiler, ortaklık ve evlilik konularına yeni kapılar açılacağını ifade eder.

Yeni ayın İstanbul konumuna göre 4. evde gerçekleşmesi de genel anlamda aile köklerimiz ev konularımız, evlilik konularımız, annelik konularımız, anneyle ilişkilerimiz, ebeveynlerle olan ilişkiler ve belki emlak konularını gündeme getirecektir. Bu konularda yeni atılımlar yapabilir, beklenmedik etkilerle karşılaşabilirsiniz.

Dolunaylar sonuçlanma, nihayete erme, bitme iken yeni aylar tohum ekme, istenilen yeni başlangıçlar için adım atma zamanlarıdır. Kova'nın yönettiği hayallerimiz ve dileklerimizi de temsil ettiğine göre varsa sizi dürten kalben hisleriniz bunları harekete geçirmenizi tavsiye ederim.

Dediğim gibi beklenmeyeni de bekletir hep bu Uranüs unutmayın. Bazı problemler gün yüzüne çıkabilir. Canımızı sıkabilecek konularda dürtüsel olmak yerine sakinlikle yönetmeyi seçebiliriz. Bazen bir yıkım gelir.. halbuki o yıkım, sıradaki hak edilmiş güzellikler içindir.

Sevgili Uranüs etkisiyle kim bilir hiç beklemez iken radikal kararlarla yeni başlangıçlara imza atarsınız, arkadaşlıklarla ilgili, eviniz, hayatınızla ilgili yeni dönüşümler yaşarsınız, ne zamandır istediğiniz bir hobiye el atarsınız, toplumsal olaylara daha yardımsever daha faal yaklaşırsınız… Belki bir astroloji dersine de başlarsınız.

Bu enerjiden özellikle Kova-Akrep-Aslan ve Boğa burçları daha çok etki alacaktır. Haritalarınızda bu burçların yönettiği evlerde 4 derece yakınlarındaki olayları takibe alabilirsiniz.

Sağlık olarak bacaklarımız baldırlar ve dolaşım sistemimiz konusunda kendimize dikkat edip önemsemeliyiz.

YÜKSELEN BURÇLARINIZA GÖRE YENİ AY ;

Yükselen Koçlar toplumsal konularda organizasyonlara katılım, yeni gruplar söz konusu olabilir.

Yükselen Boğalar kariyer konusunda yeni bir atılım, statünüzü yükseltecek sizi göz önünde tutacak fikirleriniz varsa harekete geçin.

Yükselen İkizler yurtdışı seyahatleri mi yoksa basın yayın astroloji yeni bir dil öğrenme atılımları mı desem.

Yükselen Yengeçler okült bilgiler, derinleşme sizi bekliyor. Bir ortaktan ya da bankadan beklentiniz varsa yeni atılım söz konusu olabilir.

Yükselen Aslanlar evlilik ortaklık konularında değişiklik ve atılımlar zamanı.

Yükselen Başaklar sağlık önemli biliyorsunuz. Bir spor, bir diyet programı lütfen harekete geçin.

Yükselen Teraziler yaratıcılıkla ilgili yeni fikirler, aşk ve çocuk konuları yolda.

Yükselen Akrepler ev alım-satım, yuvada düzenlemeler, ebeveynlerle ilgili konular için başlangıç vakti.

Yükselen Yaylar kısa yolculuklar,bir eğitim, kardeşlerle başlatılacak güzel yakınlıklar gündeminizde.

Yükselen Oğlaklar maddi değerler söz konusu. Parayla ilgili bir yatırıma atılım gerçekleşebilir.

Yükselen Kovalar görüntünüze ve kişisel gelişiminize uygun her şey için yeni başlangıçlar eşiğindesiniz.

Yükselen Balıklar bol bol içe dönüp bol bol yazıp harika şifa çalışmaları yapabilirsiniz.

Cuma gecesi şöyle yakın bir mum, dualarınızı edin, isterseniz kağıda yazın. Olumluya odaklanın.

Yaptığınız tüm başlangıçlar hayrınıza, başarınıza, mutluluğunuza olsun.

Duygu GİRAY

Yaşam koçu-Karma Astrolog

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