Neye bu kadar öfkelisin?

Öfkeliyim.

Yarama dokunma.

Onu ben şifalandıracağım!

Satürn engellerini fark edip artık harekete geçeceğim.

Değişip dönüşeceğim.

Başka yol kalmadı.

Sonlanması gerekiyorsa sonlanacak.

Adım atılması gerekiyorsa atılacak.

Gitmesi gereken gidecek, kapanması gereken defter kapanacak.

Uzun zaman oldu...Çok beklediğim bazı şeyler de nihayet sonuçlanacak.

Ve biliyor musun ki hepsi iyiliğime olacak!

Koç dolunayı, “Sıfırdan yeniliklere adım atabilirsin, kararlarında netleşebilirsin ” derken yönetici gezegeni Mars retroda yorgunluk, bıkkınlık, durgunluk salıyor ruhlara.

Malum bu retro enerjimizi çaldı.

Zorluyor, içine dön, öfkenle bir yüzleşiver artık diyor.

Ne diyeyim?

Güçlü olumsuz açılar çoğumuzda öfke patlamalarına, acılara sebep olmaya iyice hazırlanıyor. Ülke de karışıyor ama ben ruhla, şu an İNSANla ilgileniyorum.

2 ekim 2020 gece yarısı Koç burcunda, yükselene Yengeç burcunu almış olarak AY dolacak, güneşle karşı karşıya gelecek.

Koç’un Mars'ı zorlu bir retroda. Dolunay da almış yanına Chiron’u-yaralı şifacıyı.

Mars öyle bir sahneye çıktı ki... Kalemim tutuluyor bazen. Son söz Allah’ın diyorum sonunda.

Bu dolunay ailevi tüm konuları, çekirdekten uzak akrabaya kadar önümüze sermeye hazırlanıyor.

Anne ile babayla ilgileneceğimiz bir dönem.

Ev, yuva, vatan, toprak, kariyer, toplum önündeki statümüz, ünümüz konuları da meşgul edecek hepimizi.

O Chiron diyor ki “Sağlığa dikkat, geçmişteki tüm travmalara daha da dikkat! Ve şimdi alabileceğin yaralara da dikkat!”

Belki tam iyileşmez bazıları ama şifa dağıtırsan sen de şifalanacaksın.

Aniden, düşünmeden, paldır küldür yaşanabilecek olaylar söz konusu. Bunların içine öfke, tüm gücüyle dahil olabilir. Hastalıkları daha görünür yapacak bir dolunay var yukarıda.

Ay, Algenib etkisinde. Duygusal yanlış, kötü kararlar, aşırı sivri dil, sağlık sorunları ve kaza tehlikeleri de gündemde.

Tek bir dileğim var.

Öfkeye sürüklenmeyelim yeter.

Kontrol edilemeyen güdü, kaderimiz olmasın sonra.

Hem bak Venüs ile Mars arasında güzel etkileşim göz kırpıyor.

Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar nasılsınız? Sakin sakin tamam mı?

Şimdi tekrarlıyoruz:

Allahım,

Bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için CESARET,

Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için SABIR ver.

Hep AŞKla

Duygu Giray

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