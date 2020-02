"2 Yarım = 1 Tam" Hayaline Son

Bilinçaltımıza kodlanmış bu 2 yarım elma bir tam elma etsin hikayesine bir son verebilir miyiz?

Seninle açık konuşacağım; bunu "ilişki"nin merkezine koymak istersen tabii ki koyabilirsin -sana karışamam- ama ben sana bunun nasıl bir ilişki yaratacağını ve sonuçlarını kısaca özetleyeyim.



"Neden ilişki istiyorsun?" diye sorsam, aklından geçenler:

-Ben sevgiye açım, kendimi çok sevmiyorum; bir sevgilim olsun ve beni çok sevsin, böylece kendimi daha iyi hissedeyim.

-Kendimi çok yalnız hissediyorum, beni ilgiye boğacak tek odağı "ben" olacağım, başka hiç bir şeyle ilgilenmeyecek birisi olsun, böylece ben bir daha hiç yalnız hissetmeyeyim.

-Maddi olarak güçlü olsun, benim ihtiyaçlarımı karşılasın, böylece ben de şu endişelerimden kurtulayım.

.....

Gibi gibi cümleler ise (Tam olarak bu kadar açık olmasa da cümleler, kendine karşı açık ol); kendini yarım görüyor ve "O"nun seni "tamamlamasını" istiyorsun!



Peki bunun nasıl sakıncaları var?

1. Çekim Yasası senin söylediğini değil, yaydığın enerjiyi sana getirir. Yani sen, "ben yalnızım" enerjisini yaymaya devam edersen, bir ilişki yaşasan bile o ilişkinin içinde "yalnız" olacaksın.



2. Sen odağında "seni tamamlayacak" birini tuttun ve o da karşına geldi diyelim. Peki sen onu, o seni tamamlarken; bir gün ikinizden biri "Bir dakika, ben zaten tam ve bütünüm, dışarıda aradığım ne varsa bende var, ben zaten sevgiyim, özelim, süperim" farkındalığına girmeye başladığında, yani diğerine ihtiyacı kalmadığında ne olacak?



3. Bağımlı olacaksın! İhtiyaç üzerine kurulu ilişkide bağımlı olmaman imkansız. Yani, ilişkin korku üzerine kurulmuş olacak. Her an, "ya bu ilişki biterse" korkusu ile yaşadığın ilişkiden ne kadar keyif alabilirsin? Bu kadar korku hissederken, kalbini açabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sana gelen sevginin tadını çıkarabilir misin?



"O"nda kendini keşfetmeyi iste, "O"nun seni tamamlamasını değil!



Bugün ilişki listene bir daha bak. Yazılı listen yoksa mutlaka yaz, çünkü ne de olsa zihninde bir kalıp var;) Yaz ki, neler geçiyormuş zihninden net olarak gör. Şimdi de, o listedeki "ihtiyaç" enerjisi taşıyan maddelerle ilgili dürüst ol. Hangi başlıklarda "yok" enerjisi yayıyorsun?

Ve hemen bugün o yazdığın şeyi hayatında daha fazla "var" etmeye başla!



Sen bugün tam olduğunu hatırla, hayatına "tam ve bütün olduğunun farkında ve seninle hayatı keşfetmek, seninle hayatı daha güzel bir yer yapmak isteyen" kişi gelsin!



Yarın ve Cuma gününe kadar her gün burada "İlişkiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler" hakkında yazmaya devam edeceğim. Yanlış kodlanmışlıklarımız yanlış ilişkileri getirdi. Mutlu, gelişen ve ışıldayan ilişkiler ise, farkındalıkla yaratılmaya devam ediyor. Doğru bilinen yanlışları düzeltmek, bilinmeyenler ile ilgili boşlukları doldurmak ve mutluluğumuza mutluluk katan ilişkiler yaratmak için bu hafta Pembenar'da buluşalım.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



