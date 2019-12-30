2020'de Eski Sen Olmayı Bırak

En çok kendi kendimize konuştuğumuzu fark etmiş miydin? Peki kendine en çok tekrarladığın cümleler ne?Hayatında mutlu olduğun şeyleri mi konuşuyorsun, yoksa şu anda sevmediklerini tekrarlamaya devam mı ediyorsun?

Çekim Yasası senin her dediğini emir olarak algılayıp gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Senin cümlelerin sonunda "istemiyorum" demen, ya da o konulardan bahsederken "şikayet ediyor" durumunda olman birşeyi değiştirmiyor.

Sen "ne"ye bakıyor,

"Ne"yi konuşuyor,

"Ne"ye odaklanıyorsan onu hayatına daha çok davet ediyorsun.

Evren de çok kibar bir davetli olduğu için davete katılıyor.



Sen "benim hayatım çok zor" dediğinde de haklı çıkıyorsun, çünkü "hayatın zor olması" durumuna gücünü vermeye devam ettiğin için o enerji çoğalıyor.

"Her şey kolaylık ve rahatlıkla gerçekleşiyor" dediğinde de haklı çıkıyorsun; çünkü o enerji sana daha rahatlıkla akan deneyimleri getiriyor.



Biliyorum çok kolay değil, zıttını yaşarken olmasını istediğin şey özelinde konuşmak. Borçların varken "bereketi", yalnız hissederken "ilişkiyi". Ama sistem bu. Kural bu.

Şu andaki durumun seni kısıtlamasına izin verirsen şu andaki durum tekrarlamaya devam edecek. Ya da düşüncelerimizi ve yaydığımız enerjiyi değiştirerek dışarının onu getirmesini sağlayacağız.

Dış dünya, bizim içerideki düşüncelerimizin ve duygularımızın yansıdığı bir sahne.

Ve iç dünyanda nasıl bir enerji oluşmasını istiyorsan, onu daha çok konuşmalısın: Bereket ise, bereketi; kolaylık ise kolaylığı; şans ise şanslı olmayı.

Peki şimdi bu kuralı hatırladığına göre; 2020'de "neler konuşacaksın?"



Wayne Dyer'ın meşhur sözünü hatırlayalım: "Sen bakış açını değiştirdiğinde, yaşadıkların da değişecek." Neyin gerçekliğin olmasını istiyorsan, bugün öyle bakmaya başla.



Ve bunun için de; "eski sen" olmayı ve "eski düşüncelerinde haklı çıkmakta ısrar etmeyi" bırakmak zorundasın. Kağıdı kalemi alıp, yazıya dökme vakti geldi:

2019 ile birlikte "hangi cümlelerini" geride bırakacaksın ve 2020'de "hayatına neleri davet edeceksin?"

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



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