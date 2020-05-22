3 Adımda Güvende Hisset

En temel ihtiyaçlarımızın başında kendimizi güvende hissetmek gelir.

Güvende hissedemediğimizde kökleri zayıf bir ağaç gibiyiz. En ufak problem bizi yana yatırır, daha fazla çiçek açmak, meyve vermek, büyümek gibi bir odağımız olamaz çünkü derdimiz ayakta kalabilmektir.

Ve güvende hissetmediğimizde ilk yaptığımız, bu güveni dışarıda aramaya başlamak değil mi? İşte, ilişkide, parada... Fakat her konuda olduğu gibi, güven söz konusu olduğunda da; eğer içeride onu bulamazsak hiç bir zaman dışarıdan aldıklarımızla o açlığı tam olarak gideremeyiz.

Bu yazımda seninle güven enerjini şu anda aktive etmeye başlamana yardımcı olacak 3 teknik paylaşıyorum. Sen şu anda güvende hissetmeye başla, dış dünyan da bu enerjiyi destekleyecek deneyimleri sana getirsin.

1- Köklerini derinlere sal

Bu egzersiz için ayağa kalkmanı ve ayağında terlik var ise çıkarmanı istiyorum.

Ayaklarını yere sağlam bas. Yeri hisset. Şimdi biraz daha ağırlığını yere ver, ayak tabanlarına odaklan. Tek bir tarafa ağırlığını verdiğini fark ettiysen, iki tarafa dengeli vermeye çalış. Ayak tabanlarından Dünya'nın derinliklerine uzanan ışıktan köklerini hisset.

Bu pozisyonda 10 kez derin nefes al ve bırak.

Nasıl hissettin? Başlangıç noktasına göre daha güvende hissetmiyor musun?

2- Ne kadar güçlü olduğunu hatırla



Dışarıdan aldığımız her hangi bir uyarıcıdan sonra ilk olarak her durumda tehlikeyi araştıran negatif zihnimiz çalışır.

Şimdi gel beraber pozitif zihnini çalıştırmaya başlayalım: Şu ana kadar nelerin nelerin üstesinden geldin hatırlıyor musun?

Hangi zorlukları aştın? O sıralarda içinden çıkamayacakmışsın gibi gelen hangi durumları atlattın?

Bunları sadece hatırlamakla kalma, yazmanı istiyorum senden; böylelikle bilinçaltına da senin aslında ne kadar güçlü, ne kadar dayanıklı olduğunu hatırlatalım!

Üstesinden Geldiklerim:

1-

2-

3-

…… (En az 10 madde yazalım mı?)

3- “Şimdi”de güvendesin

Korku sadece zihninde yaşıyor.

Bu cümleyi tekrarlayalım mı? Korku sadece zihninde yaşıyor. Korkunun nasıl çalıştığını hatırlayalım mı? Zihnin geçmişteki bilgileri sürekli analiz eden bir bilgisayar, dışarıdan aldığı her uyarıcı ile geçmiş klasörlere gidiyor ve oradaki hesaplamaları ile sana gelecekte olabileceğini düşündüğü tehlikeleri sıralamaya başlıyor.

“Olacak” değil, “olabileceğini düşündüğü”.

Peki sürekli o en kötü senaryoların peşinden gittiğimizde -sürekli onları düşündüğümüzde- ne oluyor? Olma olasılıklarını arttırıyoruz. Çünkü biz yaratım gücümüzü düşüncelerimiz aracılığı ile gerçekleştiririz.

Sana sorsam; geçtiğimiz bir yıl içerisinde çok korktuğun, günlerce stres yaptığın ama gerçekleşmeyen o kötü senaryolar ne diye; bana bir çok şey sıralayabileceğinden hiç şüphem yok. Peki o zaman değdi mi aylarca yıllarca korkuya teslim olmaya?

Gel beraber şu ana gelelim, şimdide güvende olduğumuzu hatırlayalım:

-Etrafındaki 4 objeyi fark et ve isimlerini tekrarla: ..........

-Duyduğun 3 sesi fark et ve ne olduklarını söyle: ..........

-Şu anda 2 farklı kokuyu al ve tanımla: ..........

-1 şeye dokun ve tarif et: ..........

4-3-2-1

Şu anda “şimdi”ye geri geldin. Ve şu anda, güvendesin.

“Güvendeyim”

“Güvendeyim”

Nasıl geldi bu 3 teknik? Sen en çok hangisini sevdin?

Bu 3 tekniği güven enerjini yükseltmek için uygula. Arkadaşlarının da çok daha güvende hissetmesini istiyor musun? Bu yazıyı onlarla da paylaşmayı unutma.

Sevil Eskicioğlu Özkal

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