Evde kendine bakım (self care) için 10 öneri

Evde olmamıza rağmen -kendimizle daha uzun baş başa kalmamıza rağmen- kendimizi ihmal etme alışkanlığımıza devam ettiğimizin farkında mısın?

Kendimizi ihmal etmek, kendimizden kaçmak, kısaca kendimizle ilgilenmemek; uzun vadede kendimizi sevmemek ve kendimize değer vermemek gibi sonuçlar yaratıyor. O zaman gel bu hafta aşağıdaki maddeleri hayatına dahil etmeye başla. Ve bunu "vaktim" olursa ile değil, "öncelikli yapılacaklar" olarak programına ekle. Çünkü ancak ve ancak sen kendini önceliğe alırsan, değer verirsen; hayat ve çevrendekiler de sana aynısını verecek.

Self-Care / Kendine Bakım için evde yapabileceğin 10 şey:

1- Uzun duş keyfi al

En son ne zaman 1-1.5 saat duş, banyo keyfi yaptın? Alışık olduğumuz "koştur koştur" hayatın bizdeki alışkanlığı olan kısa duşlar, ihtiyacımız olan arınmayı almamızı zorlaştırıyor. Uzun bir duş sayesinde ilk 20 dakikada negatif enerjilerden arınırken, sonrasında pozitif enerji ile beslenmeye başlıyoruz.

2- Şık kıyafetlerini giy

Yaklaşık 5 yıldır evden çalışan biri olarak bu konuda güzel tavsiyeler verebilirim;) Evde tek başına bile olsan en güzel kıyafetlerini giymek bilinç altına, kendine önem verdiğini gösteren bir eylemdir. O yüzden bu maddeye önem vermen şiddetle tavsiye edilir;)

3- Bedenini dinle

Bedenimiz bize sürekli mesaj gönderiyor. Biz o mesajları almamakta ısrar ettikçe ise dozajını yükseltmek zorunda kalıyor. Bu fırsatı değerlendirelim ve onun şu anda ne dediğini duyalım: Gözünü kapat, nefesini derin ve yavaş al, odağını bedenine getir. Bedeninin ne mesajı var sana?

4- Yeni bir şey dene

Sonrasında devam edip etmemek önemli değil. Yeni bir şey denemeden sevip sevmeyeceğimizi nasıl bilebiliriz ki? :) Değişim, yeni bir şeyler öğrenmek bize yaşadığımızı ve geliştiğimizi hissettirir. Bugün yeni bir şey dene: Hep aklında olan ama yapmaya bir türlü fırsat bulamadığın şey ne? Hangi hobi, hangi spor, hangi sanat veya aktivite?

5- O arkadaşını ara

Evet "o" arkadaşın;) Hani bu mesajı okuduğun anda aklına gelen. Çayını-kahveni koy, başka bir şeyle ilgilenmeden sadece o anda tüm odağını arkadaşınızla sohbetinize ver ve kaliteli iletişim kurmanın tadını çıkar.

6- Yardım iste

Evde belki fiziksel olarak yalnız olabilirsin. Ama gerçekte tek başına değilsin.

Unutma bir çok konu için uzaktan da yardım alabilirsin. Kendine bir iyilik yap ve korkunun üzerine git; yardım iste.

7- Kendine iltifat et

Evet, bugün kendine ne kadar iyi göründüğünü söyledin mi? Çabaların için takdir ettin mi? Ne duruyorsun?;) Hemen başla!

8- Bedenini hareket ettir

Bedenin hareket etmek istiyor, ona yardımcı ol. İstersen yarın bizimle yoga dersinde buluş. Hem bedenin hareket etsin, hem de korku ve stresi bırakalım.

9- Duygusal temizlik yap

Kendine ne için kızgındın? Hadi şimdi affet, bak ne güzel şeyler yapıyorsun bu kızgınlığı taşımaya ihtiyacın yok. Peki başka kime kızgınlığın vardı? Şu anda o kızgınlığın sana bir faydası var mı düşün? Bir de senden götürdüklerini fark et. Sonra, belki o konuyu da affetmek istersin;)

10- Sağlıklı sınırlar koy

Burada sadece 2 metre kuralını değil, duygusal mesafe kuralını da hatırlayalım. Yatmadan 1 saat önce sosyal medyaya bakmayı bırakmak, günde sadece 1 kere güvendiğin haber kaynaklarına bakmak, enerjini düşürdüğünü bildiğin kişilerle iletişimi minimuma indirmek ve/veya onlara karşı kendini korumaya almak.

Her şeyin merkezinde sen varsın. Kendine bakım lüks değil, gereklilik. Bugün bu maddelerden hangilerini uygulayacaksın ve kendine hak ettiğin bakımı vereceksin? Bu maddeleri arkadaşlarınla da paylaşmayı unutma.

Sevil Eskicioğlu Özkal

İnstagram'da buluşalım: @sevileskiciogluofficial

Senin için hazırladığım meditasyonunu indirmeyi unutma: www.sevileskicioglu.com