Evren nasıl bir öğretmen?

"Evren ile birlikte yaratım" ile ilgili aldığım soruların başında;

-Dersimi aldığımı nasıl anlarım?

-Öğrenmem gerekeni öğrenemiyorum galiba…

-Hangi dersi almam gerekiyor bu konudan?

soruları geliyor.

Kelimelerin hepimizde tetiklediği anlamlar farklı oldukça, işte bu “dersi almak, öğrenmek” konusu da, sanki sınıf geçmemiz için orada bizi değerlendiren bir Evren varmış izlenimi oluşturuyor.

Önce gel seninle bu “öğrenmek”, “dersi almak” ifadeleri nereden geliyor onu konuşalım:

Bir çok spiritüel öğretide, yaşamdan bahsedilirken yaşam okulu ifadesi geçer, dolayısıyla hayatımızdaki her deneyimin de bize verilmiş “assignment” yani Türkçe karşılığı, ödev, çalışma olduğu yazılır.

Sebebini anlamak çok da zor değil; okul hayatının bizlere öğretmesi, bizleri geliştirmesi hedeflendiğine göre; yaşam deneyimimizin de bizim büyümemiz, gelişmemiz üzerine kurulu olduğunu açıklamaya çalışıyorlar.

Fakat okulun tıpkı gelişmemiz, büyümemiz, öğrenmemiz gibi güzel misyonlarının yanında; okul dediğimizde tetiklenen güçsüz hissetme, başkalarının verdiği kararlara göre hareket etme zorunluluğu, senden istenenleri yapmazsan sınıfta kalma ya da ceza alma korkusu gibi düşüncelerin olduğunu da görmezden gelemeyiz.

Kafa karışıklığına da bunlar sebep oluyor.

Gel o zaman yaşam okulunun kurallarında netleşelim:

1- Sen bu dünyaya, bu yaşama deneyimlemeye, keşfetmeye, yaratmaya, büyümeye, SEN olmaya geldin.

2- Evren, elinde cetvelle seni cezalandırmayı bekleyen bir öğretmen değil.

3- Sen dersini almadığın için aynı şeyleri yaşamaya devam etmiyorsun; aynı şeyin enerjisini yaymaya devam ettiğin için aynı şeyi yaşamaya devam ediyorsun.

4- 3. maddeyi tekrarla lütfen: Sen dersini almadığın için aynı şeyleri yaşamaya devam etmiyorsun; aynı şeyin enerjisini yaymaya devam ettiğin için aynı şeyi yaşamaya devam ediyorsun.

5- Hayatta karşına çıkan zorluklar, seni tetikleyen kişiler; test değil, sadece senin daha üst versiyonuna çıkman için şu anda yaydığın enerji, düşünce sisteminle ilgili kendini fark etmen, anlaman için enerjinin fiziksel boyuta bürünmüş halleri.

6- Yaşam okulunda hedefleri belirleyen sensin. Senden beklenen ya da toplumun dedikleri değil; iç sesinin sana söyledikleri seni mutlu edecek, olmak için geldiğin kişi olmanı sağlayacak.

7- Evren senin performansını gözlemleyip ona göre neyi hak ettiğine hak etmediğine karar veren bir dış güç değil. Evren ve Sen, BİRSİNİZ. Kendine kızdıkça ona, ona kızdıkça kendine kızıyor; kendinden o isteklerini uzak tutuyorsun. Hayallerinin ötesinde güçlüsün. Yani bu okulun, müdürü/müdüresi de sensin, öğretmeni de, öğrencisi de… Evrenden geldin, içinde Evreni barındırıyorsun. Sınırsızsın.

8- Bu okuldaki mezuniyet bu yaşam döngüsünü bitirdiğimizde gerçekleşiyor; o yüzden mutlu olmak için …..’yı başarmış olmayı ya da hayatında ……’nın olmasını bekleme. Çünkü onlar olduğunda da başka hedefler koymaya başlayacaksın. Unutma, hep büyümeye ve gelişmeye geldin. Her anından keyif almayı ve bunun bir yolculuk olduğunu kendine hatırlar.

Yaşam okulu ile ilgili bilgilerimizi netleştirdik, büyümeye ve gelişime devam ettik. O zaman kendimize kocaman bir Aferin verip, takdirlerimizi sunmayı unutmuyoruz değil mi? :)

Sevgilerimle,

Sevil

Yaşam Koçu, Kundalini Yoga ve Meditasyon Eğitmeni, Reiki Master

Instagram / Facebook / Twitter: @sevileskicioglu

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