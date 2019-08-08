Harekete geçmek neden bu kadar zor? O ilk adımı atmak? Seni hayallerine yaklaştırma ihtimali olduğunu düşündüğün şeyi yapmak?

Çoğunlukla konu aslında "ne yapacağını bilmemek" değil, onu yapacak gücü içinde bulamamak ya da bir sürü bahane sıralayıp o adımı atmak yerine dizi izlemek, öyle değil mi?

Peki ya sonra?

Adımı atmadığın için duyduğun suçluluk, pişmanlık, kendine kızgınlık...

Evet hepsini biliyorsun, Ego'nun seni nasıl kandırdığını da. Ama bildiğin halde yine de harekete geçemiyorsun. Neden?

Nasıl ki bir arabanın harekete geçip yola çıkması için yakıta ihtiyacı var, senin de MOTİVASYONA.

Seni harekete geçirecek, zihninin vıdılamasına rağmen adım atmanı sağlatacak olan şey; motivasyon!

"Her gün spor yapmam gerekli",

"Sınava çalışmam lazım",

"Bunları halletmeliyim".

Bu tür "zorunluluk" cümlelerini ne kadar sık kullanıyorsan, motivasyonu unutabilirsin. Çünkü ruhunun en dipte istediği şey, "özgür" olmak ve bu zorunluluk cümleleri seni motive etmeye yetmiyor.

Gel, o zaman nasıl kendini motive edebilirsin kısaca bakalım:

1- Ertelediğin adımı düşün; cv güncellemek, kendini sevmek üzerine çalışmak, meditasyon yapmak, finansal durumunu yazıp çizmek ya da yürüyüşe başlamak...

2- O adımı ne için atmaya karar verdiğini hatırlat kendine. O çalışacağın hayallerinin işini, kendinle sevgi dolu bir ilişkinin sana kazandıracaklarını, finansal olarak özgür olmanın nasıl bir hayat getireceğini, daha sağlıklı ve enerjik hissetmenin nasıl olduğunu... Kendine bu atacağın adımın sonunda neler elde edebileceğini hatırlat.

Hadi bugün harekete geç: O sana zor gelen, ertelediğin şeyi yapmanın sana getireceklerini yaz, kendini hatırlat, heyecanlan, gözünü kapat kendini onu yaşarken gör ve sonra da o adımı at.

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



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