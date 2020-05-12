Hayallerini Besle

İsteklerin yani hayallerinden bahsederken, onları mı daha çok konuşuyorsun yoksa “Neden olamayacaklarını” ya da “Nasıl zor olduğunu” mu?

Üzgünüm ama hem hedeflerin olduğunu söyleyip, hem bahanelerin olduğu sürece; o hedefler gerçek bir hedef değildir, "temenni"dir. Çünkü gücünü sahiplenmiyorsun demektir.



Sen o isteği, "gerçekleşecek hedef" diye önüne koyup, yoluna çıkacak her zorluğa "aşılması gereken bir aşama" diye bakmadığın sürece, bahanelerin yani Ego amacına ulaşacak.

Yani problem ne corona, ne yaşın, ne eğitimin, ne seni desteklemeyen eşin... Problem kendi gücünün ve Evren'in desteğinin farkında olmaman.

Problem; Bahanelerine, Hayallerinden daha çok inanman ve enerjini hayallerinden çok bahanelerine vermen!

Aslında günün sonunda ikisi de senden aynı derecede enerji tüketecek. Hayallerini beslemeye daha çok zaman ayırırsan hayallerini, bahanelerine daha çok odaklanırsan zorlukları büyüteceksin.



Bu hafta gel farklı bir şey yapalım: Hayallerine inan ve onları gerçekleştirme gücü sende olmasa düşünemeyeceğini hatırla.

Sonra, gün içinde farkında ol, ağzından çıkan "ama"ların, "bahanelerin"...

Ve her birini not alıp, onları "aşama" olarak görmeye başla.

Hayallerine giden yoldaki aşamalar.

Bu adım seni beklemek yerine tekrar hedefine doğru yola çıkaracak.

Tekrar görüşmek üzere,

Sevil Eskicioğlu Özkal

İnstagram'da buluşalım: @sevileskiciogluofficial

Senin için hazırladığım ücretsiz meditasyonu indir: www.sevileskicioglu.com