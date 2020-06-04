Her şey ters gidiyorsa?

En son ne zaman "her şeyin üst üste geldiği" bir dönem yaşadın?

Moralin bozuk, işlerin ters gidiyor. Sen bir şeye tutunmak istedikçe, o da istediğin gibi gitmiyor.

Hepimizin hayatında böyle dönemleri olabilir. Önemli olan ve fark yaratan ise, bu dönemlerden nasıl geçtiğimiz.

1- Etiket koymayı bırak

Yaşadığımız olaylara "iyi" ya da "kötü" diye etiket vermeyi çok seviyoruz. Negatif, yani beklediğimiz gibi gitmeyen bir durum yaşadığımızda hemen moralimiz bozuluyor, Evren bizi sevmiyormuş gibi yorumluyoruz. Kabul edelim, bir sonraki adımı bilmiyoruz. Bilmiyoruz ki "şu anda" kötü diye yorumladığın bu durum sana ileride nasıl kapılar açacak?

Eskiden "kötü" diye yorumladığın ama sonra geriye dönüp baktığında "iyi ki olmuş" dediğin ne var?

2- Evren ile ilişkin

Evren ile ilgili en temel düşüncelerimiz, ona verdiğimiz sıfatlar, böyle dönemleri nasıl atlattığımızı etkiliyor. Örneğin; Evren'i cezalandırmayı seven, seni teste sokan, umursamaz olarak görürsen, bu dönemlerde çok daha kolay depresif hissedersin. "Niye benim yanımda değil?", "Acaba ne yaptım da bu başıma geldi?"....

Çekim Yasası hep çalıştığına göre sen bu soruları sordukça nasıl enerjileri alanına dahil edeceksin?

Evren, en iyi arkadaşın.

Evren, seni çok seven ve iyiliğini isteyen bilge.

Evren, seni seviyor.

"Hayat bana olmuyor, hayat benim için oluyor" en sevdiğim sözlerden biridir. Evrenin hep senin yanında olduğunu ve senin için çalıştığını bil.

3- Destek al - Kendine sevgi ve ilgi ver

Negatif bir durumun içinden geçerken bir de kendini suçlama.

Ayağı taşa takılıp düşen çocuğa ne yaparsın? Nasıl bir tepki verirsin? Neden kendine de daha yumuşak davranmıyorsun?

Zor bir dönemden geçebilirsin. Herkes geçiyor hayatının bir döneminde. Tıpkı o çocuk gibi senin de o dönemde asıl ihtiyacın olan "sevgi, ilgi ve destek". Önce kendine bunu ver.

Sonra da çevrenin sana destek olmasına izin ver. Eğer öyle bir çevren yok ise, demek ki yeni bir çevre oluşturmanın zamanı gelmiş.

İster bu 3 maddenin hepsini uygula, ister içlerinden birini seç. Bu dönemler geçecek. Ve sen her zaman olduğu gibi çok daha güçlü çıkacaksın.

Sevil Eskicioğlu Özkal

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