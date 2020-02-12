İkisi Bir Arada Olamaz Mı?

İlişkiler serimizde bir başka yanlış kodlanmışlığı yalanlamak için bir aradayız: “Erkekler başarılı kadınları istemez.”

Bu düşünceye inandıkça kendimizi nasıl bir çıkmaza sokuyoruz?

“İlişki ya da işten birini seçmek zorundasın tatlım!”

Peki sana bir sorum var: Hiç mi etrafında başarılı ve güzel ilişkisi olan bir kadın yok?

Var, değil mi?

Demek ki bu “doğanın kanunu” değil!

Doğru olmak zorunda da değil.

Sen bir erkekle buluştuğunda sadece işinden bahsedersen, işindeki başarılarınla onu etkilemeye çalışırsan, işte orada beklediğin etkiyi alamadığın için “Başarılı kadından korkuyorlar” gibi gibi hikayeler aklına geliyor olabilir, ama bu doğru değil.

Senin beklediğin tepkiyi vermiyor olabilir çünkü; O senin feminen, yumuşak, sevgi yayan manyetik enerjine çekilmişti, performans notuna değil.

Sen de onun güçlü, başarılı, kendine güvenen tarafından hoşlanıyorsun.

İşte bu; doğanın kanunu.

Ya da işte sürekli planlamalar yapıp, kriz çözüyorsun (hangimiz yapmıyoruz ki!); ilişkine bunu taşıdığındaysa “andan keyif alamamış” oluyorsun (feminen enerjinin en önemli özelliklerinden biri).

İhtiyacımız olan; Feminen enerji, maskulen enerji dengesi.

Kurumsal hayatta başarılı ve yalnız olduğum dönemde benden yaşça büyük bir iş arkadaşımın (evli ve çocuklu) bana “Sevil ama tabii erkekler de korkar şimdi başarılı kadından” dediği anı hatırlıyorum.

Neyse ki, hazırlıklıydım:) Bu cümleyi kabul etmeyecektim.

Şu cevabı verdim: “Benim birlikte olmak isteyeceğim ve kendine güvenen bir adam, benim gibi başarılı ve sevgi dolu bir kadınla birlikte olduğu için kendini çok şanslı hissedecektir!”

Beğendiysen, sen de al ve mantran yap!

Biz kadınlara “İstediğimiz herşeye sahip olamayacağımız” çok derinlemesine işlendiği için hep eğer bir şey istiyorsak, başka bir şey kaybedecekmişiz gibi geliyor. Bu korkuyla yaklaştıkça da, ya baştan bir şeylerden uzak duruyoruz ya da hayatımıza aldığımızda korkuyla yaklaşıp tadını çıkaramıyoruz.

Hepsini yapabiliriz! Kendimize izin verdiğimiz, kendi değerimizi ve kapasitemizi hatırladığımız sürece işlerimizde de çok başarılı olmaya devam edebiliriz, hayalimizdeki ilişkiyi de yaratabiliriz.

Yarın bu haftaya özel ilişkiler serimizin 4. yazısında buluşmak üzere.

*Feminen enerji ve maskülen enerji dengesi üzerine daha önceki yazılarıma göz atmak isteyebilirsin.

Sevgilerimle

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



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