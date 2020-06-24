Kazanan bilincinde günü planla

Kazanan kişilerin başarıları tesadüf mü? Eğer sürekli kazanıyorlarsa değil!

"Kazanan" bilincine sahip olmak için, sen de gününü aşağıdaki 7 adıma göre planlayarak başla:

1- Öncelikle; “Zaman yetmiyor” yerine “Zaman benim için genişliyor” yeni mantran olsun.

2- Yapılacaklar listen olsun. Zihninin rahatlamasını istiyorsan YAZ. Konuların senin kontrolünde olduğunu bildiğinde zihnin de sakinleşecek.

3- Her sabah “Bugün hangi 3 şeyi yapmış olursam akşam yatarken kendimi çok iyi hissederim” diye sor ve o 3’ünü önceliğe al.

4- En çok erteleme eğiliminde olduğunu İLK yap.

5- Benzer şeyleri ardı ardına yapmaya çalış. Çok daha kolay ve hızlı bitirmeni sağlayacak.

6- Belirli bir grup işten diğerine geçerken 5-10 dakika ara verip kendini yeniden başlat.

7- Günün sonunda kendini takdir etmeyi unutma. Tabii ki bazı maddeler yarına kalacak. Yarın yepyeni bir gün ve yine çok güzel bir iş çıkaracaksın.

En çok hangi maddeleri sevdin?

Yarın sabah hangilerini günlük rutinine ekleyeceksin?

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu, Kundalini Yoga ve Meditasyon Eğitmeni, Reiki Master

Instagram: @sevileskiciogluofficial