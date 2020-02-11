Online Dating’e Önyargımız

Günümüzde market alışverişinden kıyafete birçok şeyin siparişini online veriyoruz, diğerlerini de mutlaka Google’da aratıyoruz.

Öyleyse, söz konusu dating olduğunda, önyargılarımız olmasına gerek var mı?

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiriyorsan, dışarıda farklı ortamlara girerek farklı kişilerle tanışma şansı yakalamıyorsan, online dating güzel bir alternatif olamaz mı?

Evet kötü örnekler var.

Ama güzel örnekler de var.

Eminim senin de çevrende online tanışmış ve güzel ilişkileri olanlar vardır. Benim var;) Evlenenler de!

Biz hala 1950’lerin kuralları ile ilişki yaşamaya, ilişki başlatmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da o kuralları da sevmiyoruz;) İlk yazımda belirttiğim gibi; ilişkilerle ilgili bilinçaltımızda bizleri hala bugün yöneten çok eski bilgimiz var.

-Online dating kötüdür: Yanlış! Nasıl insanlarla tanıştığına göre iyi ya da kötü bir deneyim olabilir senin için, tıpkı sosyal medyaya tek başına iyi ya da kötü diyemeyeceğimiz gibi.

-Online dating’de düzgün birini bulamam: Yanlış! Sen düzgün biriysen ve orada oluyorsan, demek ki senin gibi düzgün biri de orada olabilir.

-Online dating yaparsam umutsuz görünürüm: Yanlış! Hadi ama! Biraz önce yukarıda yazdıklarımı hatırla. Online alışveriş yaptığın için kendini teknolojik ve becerikli görüyorsun, bunu da kısa zamanda daha çok kişi tanımak için güzel bir fırsat olarak görebilirsin.

Amacım sana illaki online profil yarattırmak değil:) Öyle bir websitem filan da yok:) Amacım önyargılarının seni nasıl etkilediğini online dating üzerinden örneklendirmek.

Flörtleşmek, birini tanımak ve iletişim.

İlişkinin ilk başlangıç adımları. Kendini buna nasıl açmak istersen, açabilirsin. Çünkü aşk her yerde ve seni bekliyor!

İster online dating yap, ister kafede tanıştığın çocukla bir yemeğe çık, ister arkadaşının arkadaşı ile tanışmaya bir şans ver. Önemli olan, o akışta ol, insanlarla tanış, yeni birini keşfet ve ilişki yaratımının her aşamasından zevk al.

Sevgilerimle

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



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