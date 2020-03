Panik Salgınını Durduralım

Şu anda tüm Dünya Corona Virüsü salgınını kontrol etmek üzerine çalışıyor. Gerekli kuruluşlar bu konuda çalışırken; ben de şu anda Corona kadar tehlikeli olduğunu düşündüğüm (çünkü bu hisler bağışıklık sistemimizi baskılıyor) panik, endişe, korku salgınını durdurmamız için çok faydalı olacak 3 tekniği paylaşmak istiyorum. Öncelikle endişelenmenin "kontrol etmene" yardım etmediğini fark et. Maddelere geçmeden önce bunu hatırlayalım; çünkü bizler daha iyi hissetmeyi seçmediğimiz sürece, hiç bir teknik yardımcı olamaz. Gerçekten birşeyleri kontrol etmek istiyorsak; içeriyi yani "nasıl hissettiğimizi" kontrol ederek başlayalım. Panik, endişe ve korkuyu bırakmak için hemen uygulamaya geçirebileceğimiz 3 teknik: 1- Kendini duygusal olarak karantinaya al Kendini duygusal olarak korumaya aldığında; hem bağışıklık sistemini korumuş, hem de negatif enerjiyi- negatif deneyimleri hayatına davet etmemiş olacaksın. (Hatırlayalım; "Benzer benzeri çeker" prensibi ) Artık hepimiz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz öyle değil mi? -Sosyal ortamlardan bir süre elimizden geldiğince uzak durmak. -En çok üzerine espri yapılan, ama önemine inandığından şüphe etmediğim, ellerimizi güzelce yıkamak. -Bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmak. (Güzel beslenmek, yeterli uyku, pozitif düşünmek, meditasyon) Diğer olabilecek bütün adımlar bu 3 adımın türevleri. Yani, her saniye sosyal medyaya ya da haber kanallarına baktığında başka yeni bir şey öğrenmeyeceksin. Takip ettiğin, bilgi aldığın ve güvendiğin 1-2 kaynağın olsun, geri kalanında; -Felaket tellallarını takip etmeyi, okumayı bırak. -Negatifte kalmayı ve panikle yaşamayı yaşam stili haline getirmişlerle (Unutma herkesin yolculuğu farklı) iletişimini minimuma indir. Kendini duygusal olarak korumaya aldığında, fiziksel olarak da korumaya aldığını unutma. 2- Hangi bitkiyi (düşünceyi) sularsan (düşünürsen), o çoğalır Ünlü yazar John Verdon'ın bu sözünü çok seviyorum: "Hayat sana limon verdiyse, limonata yap." Negatifi düşünmek kolay olan, pozitif olmak ise daha cesurların işi! Neden kolay? Çünkü "alışkanlık". O zaman gel, daha pozitif düşünmeye yani pozitif hissetmeye kendimizi programlayalım. Sabah uyandığın andan gece yatana kadarki zaman diliminde 3'er saatte bir alarm kur ve her alarm çaldığında: -3 şey için şükret -Elini kalbinin üzerine koy, gözünü kapat ve 1 dakika boyunca kendine "Seni Seviyorum" de -Gülümse (Hatta kahkaha at, en az 20 saniye) Negatif düşünceler ve hisler, nasıl kar topunun çığa döndüğü gibi büyüyorsa, pozitif düşüncelerle de aynısını yapabiliriz. 3- Yavaşla, kendine dön ve kendini yeniden yarat En son ne zaman kendine zaman ayırıp, yavaşlayıp, nereye varmak istediğin üzerine düşündün ve seni oraya ulaştıracağına inandığın adımları atmaya başladın? Bu dönemi bunun için bir fırsat olarak görsek, nasıl olur? Kendini kendinle doldurdukça, hedeflerin (gelecekteki SEN) için adımlar attıkça; bak otomatik olarak geçmiş-şimdiki zaman çıktı gündemden. Negatifi beslemeyi kestik, sana geleceği hatırlattık ve oraya enerjini vermeye başladık. İleride bu haftayı "Hayatımı dönüştürmeye başladığım anlardan biriydi" diye hatırlayacak şekilde bu hafta hedefindeki SANA doğru adım atmaya başla! Gel beraber vizyonlayalım: Bana email atıp, "Sevil Pembenar'da şöyle bir yazı yayınlamıştın, ben o hafta kendim için ...... yaptım ve hayatımı nasıl güzel etkiledi" diye anlatmaya başlıyorsun. Bu 3 adımı bugün, bu hafta ve ne zaman panik-endişe-korku hissedersen, uygula. Tekrar görüşmek üzere, Sevil Eskicioğlu Özkal Yaşam Koçu, Kundalini Yoga ve Meditasyon Eğitmeni, Reiki Master Ücretsiz Meditasyonun indir: www.sevileskicioglu.com Instagram:https://www.instagram.com/sevileskiciogluofficial/