Sevgini Göstermeyin 5 Yolu

“Sevdiğini söylüyor ama inanmıyorum, hissedemiyorum” ya da “Onun için o kadar şey yapıyorum, seviyorum ama sevgimi göstermediğimi söylüyor” dediniz mi hiç?

Dikkat dikkat! Sevgilinizle aynı sevgi dilini konuşmuyor olabilirsiniz!

Gary Chapman’nın The 5 Love Languages yaklaşımı, ilişkinizde var olan sevgiyi görmenize ve partnerinizin sizin sevginizi almasına yardım edecek. Yeni ilişki yaratmak isteyenler; uzun soluklu ilişkiler için çok önemli bu kavramı özümsemeye hazır mıyız?

Gary Chapman’a gore 5 sevgi dili var:

-Words of Affirmation –Onay Sözleri ile-

-Gifts –Hediyeler ile -

-Acts of Service – Hizmet / Yardım etme ile-

-Quality Time –Kaliteli Zaman Geçirmek ile-

-Physical Touch –Fiziksel Temas ile-

İlişkinizde partnerizin hangi sevgi dilini konuştuğunu anlamak, ona olan sevginizi anlamasına ve onu şımartmanıza yardım ederken; sizin için hangi sevgi dilinin / dillerinin geçerli olduğunuzu anlamanız, ondan beklentilerinizi daha net ifade etmenizi sağlayacak. Unutmayın, hiçbiri birbirinden daha üstün değil; farklılıklarımız hayatı zenginleştiren şey.

Şimdi kısaca sevgi dillerini örneklendirelim. Her birini hem kendin hem de partnerin açısından değerlendir:

-Words of Affirmation –Onay Sözleri ile-

Sözler mi senin için en önemli olan şey? Takdir etmesi? Seni sevdiğini söylemesi? Seni onaylaması? Peki ya partnerin için senin sevgini sözlerle göstermen ne kadar önemli?

-Gifts –Hediyeler ile -

Sevgilin sana sevgisini hediyeler ile mi göstermeyi seviyor? Peki ya sen? Senin için bu ne kadar önemli? Yoksa hediyedense aşağıdaki Acts of Service dilini mi tercih edersin? Peki ya o?

-Acts of Service – Hizmet / Yardım etme ile-

Çöpü dışarı çıkartması, çocuğu okuldan alması, sana işinle ilgili yardım etmesi senin için en güzel sevgisini gösterme yolu mu? Peki ya sevgilin için?

-Quality Time –Kaliteli Zaman Geçirmek ile-

Başbaşa geçirdiğiniz anlar, telefonlara bakılmadan yapılan uzun sohbetler, birbirinizi dinlemeniz senin için en güzel sevgisini gösterme yolu mu? Peki ya sevgilin için?

-Physical Touch –Fiziksel Temas ile-

“Bana bir sarılsan yeter” mi diyor partnerin?

Öyleyse, bir dahaki sefere kriz anında ona sarılman, ona sevgini göstermenin en güzel yolu olabilir.

Bu sevgi dillerinin belki de hepsini kullandığını düşüneceksin ama kendini ve partnerini gözlemlediğinde, bir ya da iki tanesinin daha baskın olduğunu fark edeceksin.

Sen hangi sevgi dilini / sevgi dillerini kullanarak sevgini gösteriyorsun? Peki ya partnerin?

Sevgilerimle

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



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