Hepimiz Alaaddin’in Sihirli Lambası hikayesini hatırlarız, içinden cin çıkar ve “Dile benden ne dilersen!” der.

Peki şu anda o cin bir anda karşına çıksa, senin isteyeceğin şey ne olurdu? (Tek hakkın olduğunu düşünelim)

………..

Yazdın mı?

Güzel.

Şimdi sıra geldi bu isteğinle buluşmana!

Evet şaka yapmıyorum. Senin ağzından bu istek çıktığı anda, sen onu yazdığın anda, sen enerjini ona verdiğin anda o senin için yaratıldı.

“Peki o zaman nerede, Sevil?” dediğini duyar gibiyim.

Benimle kal, anlatacağım…

Ama öncelikle sana özellikle bu zamanda gücünü hatırlamanın neden önemli olduğunu söylemek istiyorum: Çünkü her saniye kollektif enerjiye katkı yapıyoruz. Ve bunun ne yönde olduğu, her zamankinden daha da önemli. Sen, isteklerini düşündüğün hayal ettiğin onlar için adım attığın her an, pozitif enerjiyi büyütüyorsun. Ve şu anda her zamankinden çok pozitif beklentilere, hayallere, ve yeniyi yaratmaya ihtiyacımız var.

Peki isteğimizle buluşmamızı sağlayan ya da buluşamamamıza neden olan temel kurallar ne?

1- Tarafsız Evren Kuralı

Evet günümüzde taraf olmayan birşey bulmak zor biliyorum ama Evren tarafsız olarak karşında. Yani Evren senin için karar vermez, seçmez, “Dur o aslında elma istemiyor ben ona mandalina vereyim” demez. Ne ise, o. Yani bütün güç sende.

2- Çekim Yasası Her Saniye Çalışıyor

En çok unuttuğun kuralı hatırlatmak istiyorum: Çekim Yasası her saniye çalışıyor. Yani bu sabah sen şikayet ederken de çalışıyordu (istemediğin şeylere bakarken ve onların enerjisini çoğaltırken), vizyonlama yaptığın ve “Yaaa bu çok güzel, yazın çok güzel şeyler yapacağız” dediğinde de.

3- Odak Neredeyse Enerjin Orada yani Yaratımın “O”

Evren’e “Yalnız kalmak istemiyorum” dediğinde, odağın nerede? Yalnızlıkta.

Hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmeye kafayı taktığında odağın nerede? ....

“Finansal sıkıntı yaşamak istemiyorum” dediğinde? ......

“Kötü şeyler olmasından endişe ediyorum” dediğinde? ......

Peki ya;

*Vizyonlama yapıp isteklerini düşlediğinde odağın nerede? İsteğinde.

*Arkadaşlarına o isteğinin gerçekleşmesinin seni ne kadar heyecanlandırdığını anlattığında odağın nerede?

*İsteğine kendini hazırlamak için adımlar attığında, kendini ona hazırladığında?

Yani; Masal kitaplarındaki sihirli değnek de sensin, Alaaddin’in Lambasından çıkan Cin de!

O güç sende var: İsteklerinle buluşmak için de kullanabilirsin, isteklerinden uzak kalmak için de.

Unutma; sen Alaaddin'den de daha şanslısın çünkü sınırsız hakkın var!

Bugün yaratım gücünü hangi yönde kullanmayı seçiyorsun?

Sevil Eskicioğlu Özkal

İnstagram'da buluşalım: @sevileskiciogluofficial

Senin için hazırladığım meditasyonunu indirmeyi unutma: www.sevileskicioglu.com