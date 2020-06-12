Yaşlılar için ömrü uzatan 4 basit egzersiz - Egzersizin faydaları nelerdir?

1-Düzenli ayakta durun

Gün boyunca çok oturursanız, saatte bir kez ayağa kalkmaya çalışın. Bu mümkün değilse kollarınızı ve bacaklarınızı birkaç dakika hareket ettirin.

2-Yardımsız durmak

Yürüteç kullanmadan veya başkasına yaslanmadan bir sandalyede oturmaktan ayakta durmak için çalışın.

Kollarınız göğsünüzün üzerinde olacak şekilde kolçaksız bir sandalyeye oturun.

Öne eğilin.

Öne eğilirken ağırlığınızı ayaklarınıza verin.

Dizlerinizi düzleştirerek ayağa kalkın. Tekrar oturun.

Bunu olabildiğince çok tekrarlayın.

Bu egzersizi günde 3 ila 5 kez yapmaya çalışın.

3-Esneme

Vücudunuzu esnek tutmak için her gün yatakta veya sandalyede hafifçe uzanmayı deneyin.

Otururken veya uzanırken, ayak parmaklarınızı bacağınıza doğru getirin ve sonra onları yere doğru uzatın. Her iki ayak için de tekrarlayın.

Bir sandalyede otururken, dizinizi bükerek bacağınızı koltuktan kaldırın. Başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrarlayın.

Bir sandalyede otururken, ayak parmaklarınızı yukarı çekin, uyluk kasınızı sıkın ve dizinizi düzeltin. Mümkünse yaklaşık 5 saniye tutun ve bacağınızı yavaşça gevşetin. Her iki bacak için de tekrarlayın.

Ayaklarınız yerde olacak şekilde bir sandalyede otururken dizinizi mümkün olduğunca bükün. Her iki bacak için de tekrarlayın.

Bir taburede otururken, sırtınızın düşmesine ve yuvarlanmasına izin verin, sonra sırt kaslarınızı sırtınızı düzleştirmek ve kemerlemek için kullanın (ama çok fazla değil!).

4-Odalar arasında yürümek

Sabit kalırsanız; bir odadan diğerine yürüyün ve ne kadar sürdüğünü zamanlayın. Her gün zamanınızı geçmeye çalışın.

Bu egzersizler sizin evde bir miktar hareketli kalmanıza yardımcı olacaktır. Bu egzersizleri düzenli yaptıktan sonra bir üst versiyonu denge egzersizlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

'Basit düzenli egzersizler bile ömrü 3-5 yıl uzatabilir'

Yrd.Doç.Dr. Gamze Şenbursa egzersiz yapmanın önemi ile ilgili şunları söyledi:

"Egzersiz, her yaştan insan için iyidir ve birçok kronik hastalığın semptomlarını hafifletebilir. Popüler inanışın aksine, zayıf denge aslında yaştan ziyade hareketsizlikle bağlantılıdır. Düzenli egzersiz, zindelik, güç, güven, koordinasyon ve pozitif ruh hali sağlar.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı, ölüm ve sakatlığın önde gelen 10 nedeninden biridir. Yürüme veya yüzme gibi basit, düzenli egzersizler bile ömrü 3 ila 5 yıl kadar uzatabilir. Kas gücünü ve kemik yoğunluğunu iyileştirmek, dengeyi de iyileştirebileceğinden düşme riskini azaltmada yardımcı olabilir.

Yaşlılıkta görülen kalça kırığı riskini de azaltıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenli egzersizin kalça kırığı riskini yüzde 40 azaltabileceğini söylüyor. Hızlı yürüyüş, bisiklete binme veya hafif ev işi gibi düzenli kardiyovasküler egzersiz - kalp atış hızını yükselten herhangi bir şey - kalbe giden kan akışını artırarak genel sağlığınızı artıracaktır. Yürüme veya koşu gibi ağırlıklı egzersizler, kemiklerin gücünü artırmaya ve osteoporoz, kırık gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Her 2 kadından 1'inin ve 5 erkekten 1'inin osteoporoz nedeniyle kemikleri kırılıyor. Egzersiz, birçok kronik durum için etkili bir ilaçtır. Çalışmalar artrit, kalp hastalığı ve diyabetli kişilerin düzenli aktiviteden yararlandığını gösteriyor. Ayrıca kolesterol seviyelerini sağlıklı bir aralıkta tutmak kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir."