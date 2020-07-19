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19.07.2020 - 21:35 |

Yıldız Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Asteraceae familyasına ait olan yıldız çiçeği, kökleri yumru olup, gövdesi çalı şeklindedir. Bitkinin bir başka adı Dahlia'dır. Bu ismi; Anders Dahl’dan almıştır. Türkiye çapında "yıldız çiçeği" şeklinde bilinmekle beraber "dalya çiçeği" olarak da anılmaktadır. Peki, yıldız çiçeğinin anlamı, özellikleri ve yararları nedir? Bakımı nasıl yapılır? İşte, merak edilenler için tüm detaylar.

Yıldız Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Muhteşem görünümünün yanı sıra rengarenk görüntüsü sayesinde bahçelerde herkesin gözünü alan bu çiçek türü, güneşi ne kadar çok görürse o kadar çok gelişir ve büyür. Sıcak havayı seven bu çiçek türünün katmanlı bir yapısı bulunmaktadır. Zaman içerisinde bu katmanlar azalabilir.

Yıldız Çiçeğinin Anlamı

Yıldız çiçeğinin anlamı; sabır şeklinde tanımlanmıştır.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Yıldız çiçeği, geçmiş zamandan bugüne dek oldukça değerli olan, soğanları çok talep gören bir çiçek türü şeklinde bilinmektedir. Oldukça yüksek fiyatlara satılan yıldız çiçeğinin soğanları, çiçekseverler için çok önemlidir. Bununla beraber tohumunun bu denli pahalı olmasından ötürü, tohumu ile çoğaltılan bir çiçek olmuştur. Diğer soğanlı çiçek türlerinden farklı şekilde bu çiçek, gelişim konusunda diğerlerine nazaran daha hızlı büyür. Bahar mevsiminde ekilen bu çiçek, hemen gelişir.

Yıldız çiçeğinin bilinen çok faydası bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Boğaz ağrısına iyi gelir.
- Terleme problemlerini çözer. Bu rahatsızlığa sahip olan bireylerde terleme sorununu ortadan kaldırır.
- İnsan vücudunun bazı yerlerinde meydana gelen şişlikler ve ağrılara çözüm olur.
- Balgam söktüren etkisi vardır. Boğaz ağrısını tedavi eder.
- Adet dönemlerinde ağrıyı hafifletir.
- Kasık ve mide ağrısına iyi gelir.
- Gribin tedavi edilmesine yardımcıdır.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Yıldız çiçeğinin bakımının doğru yapılması, çiçeğin uzun ömürlü olması için çok önemlidir. Bakımı;

- Yıldız çiçeği güneşi ve sıcak havaları çok sever. İlkbahar aylarında ekilen bu çiçek, güneş ışığını aldıktan sonra sonbahar aylarında çiçeklerini açar. Çiçek ne kadar güneş ışığı alırsa o kadar sağlıklı bir şekilde çiçek açar. İlkbahar aylarının başından yaz sonuna kadar gün içerisinde minimum 5 saat güneş ışığı görmeye ihtiyacı vardır. Bahçede ekilecek olan yıldız çiçeği için bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.
- Çimlenme sırasında ortamın sıcaklığı, normal sıcaklıktan biraz daha fazla olmalıdır. Daha sonra çimlenme gerçekleşince bu sıcaklık düşmelidir.
- Yıldız çiçeği havalı ortamları sever. Çiçek açma zamanlarında güneşle eşit miktarda temiz hava alması gerekir.
- Bu çiçek türü fazla suya ihtiyaç duymaz. Susuz kalmaya karşı dayanıklıdır. Toprağı kuruyunca su vermek önemlidir.
- Yıldız çiçeğinin sevdiği toprak türü; iyi ve basit bir şekilde drenajı sağlanan, verimli ve humuslu topraklardır. PH değeri yüksek ve alkali toprakları tercih etmektedirler.
- Çiçeğin çok farklı türleri olmasından, değişik toprakları seven çeşitlerinden birisini yetiştiriyor olma olasılığı yüksek olabilir.
- Çiçekleri solduktan hemen sonra bitkiden kesip atılmalıdır. Bunun sayesinde çiçek gerekli enerjiyi tekrardan toplayacaktır.
- Yıldız çiçeğindeki en önemli sorun küllenme sorunudur. Ancak havalanması iyi ve güneş alan bir yere konulması ile bu problemin önüne geçilecektir. Bunun yanı sıra lekeli rahatsızlıklar çiçeği olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden ilaçlama yapılması gerekebilir.

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