Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Yıldızlar Nasıl Oluşur? Kısaca Yıldız Ve Kuyruklu Yıldızların Oluşumu
21.04.2020 - 18:25 |

Yıldızlar Nasıl Oluşur? Kısaca Yıldız Ve Kuyruklu Yıldızların Oluşumu

Gökyüzündeki parlak görüntüleriyle yıldızlara sürekli farklı anlamlar kazandırılır. Genelde yıldızlar hakkında yanlış bilgiler bulunur. Bu yüzden pek çok insan yıldızlar hakkında genel bilgi almak istemektedir. İşte yıldızlar nasıl oluşur? Kısaca yıldız ve kuyruklu yıldızların oluşumu hakkında bilgiler.

Yıldızlar Nasıl Oluşur? Kısaca Yıldız Ve Kuyruklu Yıldızların Oluşumu

Yıldızlar genellikle küresel bir şekle sahip cisimlerdir. Kendiliğinden ısı ve ışık yayan gök cisimleri olarak da bilinirler. Uzayda farklı boyutlarda, sıcaklık ve kütleler halinde yer alabilmektedir. Bu durum yıldızın oluşumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Yıldızlar Nasıl Oluşur?

Uzayda bulutsu ismiyle bilinen yıldızlar yüksek sıcaklığa sahip gaz ve toz bulutun bir araya gelerek inanılmaz derecede sıkışmasıyla meydana gelmektedir. Oldukça yüksek sıcak gaz kütlelerine sahip olan yıldızların, dünyadan çok daha büyük kütleleri bulunmaktadır. Her ne kadar canlı varlık olmasalar bile tıpkı canlılar gibi doğup belli bir oranda büyürler ve nihayetinde ölüler. Farklı renkler üzerinden değişkenlik göstererek ölüm sürecine giren yıldızlar, yüksek oranda bir patlama seviyesiyle parçaları uzayda dağılır.

Doğumundan itibaren yıldızlar büyürken farklı renkler alırlar. Ayrıca aldığı bu renkler güneşin sıcaklığı hakkında bilgi verir. En yüksek sıcaklığa ulaşmış yıldızlar beyaz ve mavidir. Orta sıcaklıktaki ‘güneş’ gibi yıldızlar ise sarıdır. Soğuk yıldızlar ise kırmızı olarak bilinir.

Kısaca Yıldız Ve Kuyruklu Yıldızların Oluşumu

Yıldızlar kısaca yüksek orandaki gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesiyle sıkışması sonucu oluşur. Bu oluşum oldukça uzun bir zaman içerisinde gerçekleşir. Ki bu zamanı milyarlarca yıl olarak nitelemek mümkün. Zaman içerisinde ise güneş sisteminde olduğu gibi yıldızlar çevresindeki gezegenlere hayat vermeye başlar. Bu hayat çevreye yaydıkları yüksek orandaki ışınlar ile gerçekleşir.

Kuyruklu yıldızlar ise gezegen ve uydulara göre çok daha küçük cisimlerdir. Etrafı sisle çevrilmiş bir yıldızı andıran kuyruklu yıldızlar, farklı zamanlarda yeryüzünden de gözlemlenebilmektedir. Ancak kuyruklu yıldızlar gerçekte bir yıldız değildir.

Toz ve buz ile çakıldan oluşmuş birkaç kilometre uzunluğa sahip kümeler bütünüdür. Özellikle kuyruklu yıldızlar güneşe yaklaştıkları zaman, ısının etkisiyle toz ve buz kısmı buharlaşarak daha parlak bir görünüm alır. Böylece yeryüzünden çok daha net şekilde görünebilmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Farkındalığınızı arttıracağınız zamanlar yaşayabilirsiniz. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde tamamlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızdaki değişikliği karşınızdakine ifade etmeden önce düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar vermeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, gözden kaçan durumlar olabilir. Geçmişle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanız size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanız da fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir.  Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Filiz Has
Filiz HasDijital Moda Çağı Başlıyor!
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen Baysal
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen BaysalDoğayı Evinize Taşıyın
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüKarantina sürecinde yarım kalan tedaviler
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliÇocukluğa doyulmaz...
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoğduKoronavirüs Korkunuzu Azaltın
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa23 Nisan 2020 Boğa Yeniayı: Öz ve huzur
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca23 Nisan Boğa Yeniayı: Güven arayışı
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYaşam enerjisi ile dolmak
Emre Kara
Emre Kara%100 Canlı %100 İvana
Deniz Tunca
Deniz TuncaCovid-19 sürecinde diş sağlığının önemi
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Kasım Ayı Hangi Burç Oluyor? Kasım Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

2020 Kasım Ayı Hangi Burç Oluyor? Kasım Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Hangi et nasıl terbiye edilir? Etleri en iyi terbiye (marine) etme yöntemleri

Hangi et nasıl terbiye edilir? Etleri en iyi terbiye (marine) etme yöntemleri

2020 Ekim Ayı Hangi Burç Oluyor? Ekim Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

2020 Ekim Ayı Hangi Burç Oluyor? Ekim Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Böbrek Taşı Nasıl Oluşur? Kısaca Böbrek Taşı Oluşumu

Böbrek Taşı Nasıl Oluşur? Kısaca Böbrek Taşı Oluşumu

Sıradaki Haber