Yıldızlar Nasıl Oluşur? Kısaca Yıldız Ve Kuyruklu Yıldızların Oluşumu

Yıldızlar genellikle küresel bir şekle sahip cisimlerdir. Kendiliğinden ısı ve ışık yayan gök cisimleri olarak da bilinirler. Uzayda farklı boyutlarda, sıcaklık ve kütleler halinde yer alabilmektedir. Bu durum yıldızın oluşumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir.



Yıldızlar Nasıl Oluşur?



Uzayda bulutsu ismiyle bilinen yıldızlar yüksek sıcaklığa sahip gaz ve toz bulutun bir araya gelerek inanılmaz derecede sıkışmasıyla meydana gelmektedir. Oldukça yüksek sıcak gaz kütlelerine sahip olan yıldızların, dünyadan çok daha büyük kütleleri bulunmaktadır. Her ne kadar canlı varlık olmasalar bile tıpkı canlılar gibi doğup belli bir oranda büyürler ve nihayetinde ölüler. Farklı renkler üzerinden değişkenlik göstererek ölüm sürecine giren yıldızlar, yüksek oranda bir patlama seviyesiyle parçaları uzayda dağılır.



Doğumundan itibaren yıldızlar büyürken farklı renkler alırlar. Ayrıca aldığı bu renkler güneşin sıcaklığı hakkında bilgi verir. En yüksek sıcaklığa ulaşmış yıldızlar beyaz ve mavidir. Orta sıcaklıktaki ‘güneş’ gibi yıldızlar ise sarıdır. Soğuk yıldızlar ise kırmızı olarak bilinir.



Kısaca Yıldız Ve Kuyruklu Yıldızların Oluşumu



Yıldızlar kısaca yüksek orandaki gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesiyle sıkışması sonucu oluşur. Bu oluşum oldukça uzun bir zaman içerisinde gerçekleşir. Ki bu zamanı milyarlarca yıl olarak nitelemek mümkün. Zaman içerisinde ise güneş sisteminde olduğu gibi yıldızlar çevresindeki gezegenlere hayat vermeye başlar. Bu hayat çevreye yaydıkları yüksek orandaki ışınlar ile gerçekleşir.



Kuyruklu yıldızlar ise gezegen ve uydulara göre çok daha küçük cisimlerdir. Etrafı sisle çevrilmiş bir yıldızı andıran kuyruklu yıldızlar, farklı zamanlarda yeryüzünden de gözlemlenebilmektedir. Ancak kuyruklu yıldızlar gerçekte bir yıldız değildir.



Toz ve buz ile çakıldan oluşmuş birkaç kilometre uzunluğa sahip kümeler bütünüdür. Özellikle kuyruklu yıldızlar güneşe yaklaştıkları zaman, ısının etkisiyle toz ve buz kısmı buharlaşarak daha parlak bir görünüm alır. Böylece yeryüzünden çok daha net şekilde görünebilmektedir.