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09.09.2020 - 14:48 |

Yorkshire Terrier Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Yorkshire Teriyeri (Süs Köpeği) Cinsi Hakkında Bilgiler

Günümüzde pek çok kişi tarafından sevilen bu yorkshire terrier köpekler boyutu küçük ama kişiliği büyük olan bir köpek cinsi olmaktadır. Bu harika ve tatlı köpekleri sizler için detaylı bir şekilde derledik. Yorkshire Terrier köpek karaketi nasıldır? Yorkshire Terrier köpek fiziksel özellikler nasıldır? Yorkshire Terrier köpek ırkı ile ilgili olarak sizler için derledik.

Yorkshire Terrier Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Yorkshire Teriyeri (Süs Köpeği) Cinsi Hakkında Bilgiler
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Yorkshire Terrier köpek aslında kısaca yorkie denilen cesur ve de sevgi dolu bir arkadaş köpektir. Amerika’nın hemen hemen herkes tarafından çok sık beslenilen oyuncak köpek cinsinde olan Yorkshire Terrier köpek ülkemizde de oldukça popüler olmaktadır.

Yorkshire Terrier Köpek Nedir?

Yorkshire Terrier köpek kendini genel olarak bütünü ile insanlara adanmışlığı ve zarif görüntüsü ile estetik görünümü bu köpeklerin apartman yaşamına kusursuz bir şekilde uyum sağlaması ile de bu küçük köpeklerin bu denli çok sevilmesi de gayet normal olmaktadır. Bu cins en küçük köpek cinslerinin arasında yer almakta olan Yorkie nerdeyse bir insanın en iyi dostu olmak amacı ile yaratılmış bir köpek gibidir.

Yorkshire Terrier Köpeklerinin Karakteri

Yorkshire teriyeri cinsi köpekler Birleşik Krallık kökenli köpeklerdir. Görüntüsüne karşı tüm teriyer köpekler oldukça gözü pek bir karaktere sahiptir. Çok cesurdurlar ve de enerjiktirler. Karakter özellikleri bakımından bu köpekler zeki bir köpek olup sahibine çok bağlıdır. Ayrıca yabancılardan hiç hoşlanmayan, mesafeli davranan bu tür aynı zamanda küçük hayvanları da diğer köpekleri de sevmezler.

Başka köpek gördüklerinde genelde saldırgan davranabilirler. Kendisini kızdırmayan çoğu çocuk ile iyi geçinirler fakat çok havlarlar. Bu köpekler genel olarak saşırtılır ise korkutulur ise ya da kızdırılır ise hemen ısırabilir. Yorkshire köpekler apartmanlarda rahatlıkla yaşayabilirler. Bu köpek ırkının karakter
özellikleri arasında eğitim konusunda oldukça inatçı bir yapısı olması vardır. Kızdırıldığında ya da saldırganlaştığında sıklıkla ısırabilmektedir. Eğitimde inatçı olan bu köpekler tuvalet eğitimi konusunda da sıkıntısı olabilir.

Yorkshire Terrier Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri

Bu köpek ırkları genel olarak çok uzun ve de ipeksi tüyleri ile bilinirler. Sırt çizgileri ikiye ayrılır ve tüyleri iki yanlarına dökülür. Yorkshire Terrier köpeklerinin tüyleri vücut üzerinde ve kuyruğunda renk olarak çelik mavisi olup diğer yerlerinde ise ten rengidir. Bu burun siyah renktedir ve düzenli diş yapısına sahiptirler. Gözleri mutlu bir ifade ile bakar. Kulakları ise v şeklinde olup dik ya da bazen yarı diktir. Bu cinsin kuyruğunun yarısı kesik ve sırtta taşınır şekildedir. Bacaklar genelde yere dik basar ve ayakları siyah olup tırnaklar yuvarlaktır.

Yavru Yorkshire Terrier (Süs Köpeği) Cinsi Hakkında Bilgiler

Yorkshire terrier süs köpekleri oldukça tatlı olup bu köpek cinsinde doğan yavrular siyah renkte ve de ten renginde doğarlar. Yorkshire terrier köpekler düz bir kafaya sahiptir ve de orta uzunluk olan burun yapıları vardır.

Yorkshire Terrier Köpek Irkının Yaşam Süresi ve Ağırlıkları

Bu köpeklerin ortalama ömrü 12 ile 15 yıl arasıdır. Boyutları 15 cm ile 18 cm arası yükseklikte olup 3 kg ve 4 kg ağırlıklı olacak şekildedir. Bu köpekler tüy dökme konusunda sıkıntısı olmaz ama tüy yapısı sebebi ile bakımları biraz zor olmaktadır. Düzenli bir şekilde tüy bakımı yapılıp taranması gerekir. Buna ek olarak tüy bakımı kadar değerli bir unsur da bu cinsin diş bakımıdır. Dişleri sürekli olarak düzgün temizlenmesi gerekir. Apartman ve de ev ortamı gibi açık olmayan ortamlarda beslenmesi en uygun köpek ırkları arasında yer almaktadır.

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