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09.02.2021 - 14:07 |

Zahter Nedir, Faydaları Nelerdir? Zahter Nereye Yetişir Ve Nasıl Tüketilir?

Zahter ve zahter çayı ile belki karşılamışsınızdır. Fakat zahter nedir tam olarak nasıl tüketilir esasında bu özellikleri pek bilinmez. Çoğu zamanda kekik ile de karıştırılır. İşte bu faydalı bitkiyi daha yakından tanımanız için zahter ile ilgi önemli bilgileri sizler için derledik.

Zahter Nedir, Faydaları Nelerdir? Zahter Nereye Yetişir Ve Nasıl Tüketilir?
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 Zahter, yabani bir ottur. Ülkemizde daha çok Orta ve Güney Doğu bölgelerinde bulunan zahterin çayı pek meşhurdur. Bu yörelerde özellikle kışın yaygın biçimde tüketilir.

 Zahter Nedir?

 Görünüşü ile insanı yanıltan zahter kekiğe de benzer işte zahter nedir sorusunu yanıtlayabilmek için bu bitkiyi daha yakından inceleyelim.

 Zahterin Faydaları Nelerdir?

 Zahterin çok fazla yararı vardır:

  • Zahter sindirime yardımcıdır.
  • Zahter böbrek hastalarının vücut direncini arttırdığı bilinmektedir.
  • Zahter, sindirimi kolaylaştırıcı etkiye sahip bulunduğundan hazım problemi olanlara tüketmeleri önerilir.
  • Zahterin ağız kokusuna karşı da etkili olduğu bilinmektedir.
  • Zahterin saçı güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Bunun için zahter yağı ve suyu saçlara uygulanmalıdır.
  • Yalnız ilaç kullananların, hamilelerin ve guatr hastalarının zahteri kullanmamaları gerekir.

Zahter Nerede Yetişir?

 Ülkemizde Zahter, Güney Anadolu Bölgesinde ve Orta Anadolu Bölgesinde yabani ot olarak yetişir. Zahter kendi halinde yetişir ve " dağ kekiği" olarak da bilinir

 Zahter Nasıl Yetişir?

 Zahterin yaz ve kış mevsiminde olmak üzere yetişen iki ayrı çeşidi vardır. Ve bunlar mevsimlerinde ortaya çıkarlar. Yöre halkı tarafından toplanır ve çeşitli şekillerde tüketilirler. Zahter bitkisinin rengi pembedir. Çiçekleri ile birlikte kurutulur.

 Zahter Nasıl Tüketilir?

 Zahter kekiğe çok benzer ve hemen hemen kekiğin kullanıldığı yerlerde kullanılır. Başlıca tüketimi çay şeklindedir. Öte yandan kurutulan zahter baharat olarak yemeklere ve salatalara çeşni katar. Özellikle Gaziantep ve Hatay yöresinde kurutulmadan taze olarak salatası yapılır. Zahterin salamurası da sevilerek tüketilir. Bir diğer çeşidi ise toz halinde " kahvaltılık zahter karışımı" biçimidir. Kahvaltılık zahter bu yörelerde hakiki zeytinyağı ile birlikte kahvaltılık olarak pek sevilerek tüketilir.

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