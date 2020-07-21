Zakkum Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır? Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?

Nerium oleander, zakkum bitkisinin bilimsel ismi olup her dem yeşil bitkisi içerisinde yer almaktadır. Tarlalarda, yolun kenarlarında, otobanlarda çok sık bir şekilde görülebilir. Büyük ağaç tarzında yetişen zakkum bitkisinin, beyaz ve pembe renkleri bulunmaktadır. Bahçelerde dekorasyon amaçlı kullanılan bu bitkinin kokusunun da çok güzel olduğunu belirtmek önemlidir.



Zakkum Bitkisi Nasıl Yetiştirilir?



Zakkum bitkisinin yetiştirilmesi oldukça zordur. Bu yüzden de sabır isteyen bir bitki türüdür. Çoğaltılan zakkum bitkisinin gelişimi, olgunlaşması ve büyümesi yaklaşık olarak üç seneyi bulur. Üç sene sonunda renkli çiçekleri ve yeşil yaprakları gün yüzüne çıkar. Bununla beraber çiçek açan zakkum bitkisinin görünümü de kokusu da eşsizdir.



Nasıl Çoğaltılır?



Zakkum bitkisinin tohum ile çoğaltılması çok zordur. Bu bitkinin büyümesi uzun sürer ve bakımı da çok zordur. Tam olgunlaşmayan daldan veya bir yaşından ufak dalların su içerisinde kök salması sağlanıp, zakkum bitkisini çoğaltmak olumlu netice alınmasına yardımcı olacaktır. Bitkinin çoğaltılması esnasında çok güneş olmayan yerlerin tercih edilmesi, bir ay sonrasında ise güneşli bir ortama konulması, bitkinin çoğalması için olumlu etki sağlayacaktır. Bitkinin çoğaltılmasının başka yolu ise; uzun bir dalı toprağa gömerek köklenmesini sağlamaktır. Zakkum bitkisinin çoğaltılması adına en önemli zaman aralığı yaz aylarının sonu- sonbahar aylarının başı şeklindedir.



Faydaları ve Özellikleri Nelerdir?



Zakkum bitkisinin çiçekleri zehirlidir. Ancak bu durum zakkum bitkisinden yarar görülmeyeceği manasına gelmez. Doktorların tavsiyesi ve kontrolüyle kullanıldığı zaman sağlık konusunda çok önemli faydaları sağlamaktadır. Zakkum bitkisi ilk önce kalp sağlığını güçlendirme etkisine sahiptir. Bunun dışında cilt rahatsızlıklarını tedavi eden bir faydaya da sahiptir.



İdrar söktüren ve kalp hastalıklarına iyi gelen zakkum bitkisi, kansere karşı da çok etkilidir. Bilhassa kanser türleri içerisinde bulunan cilt kanseri için zakkum bitkisinin özünden elde edilen doğal karışımların kullanılması tavsiye edilmektedir.



Zakkum bitkisinin sağlık adına kullanımı, bitkinin kurtulmasından sonra olmalıdır. Çok az bir miktarda olmak üzere kaynatılarak tüketilmesi tavsiye edilen zakkumun, ciltteki rahatsızlıklar adına haricen kullanılmasının dışında zeytinyağıyla karıştırılıp kullanılması bazı uzmanlar açısından önerilmektedir. Ancak bütün bunlara rağmen, doktora sormadan zakkum bitkisi kullanılmamalıdır.



Zakkum bitkisinin özellikleri;



Kış mevsiminde yapraklarını dökmeden, uzun zamanlı olarak yeşil yapraklı kalma özelliği bulunur. Soğuk havaya dayanıklı olmasının yanı sıra sağlıklı bir zakkum bitkisi için kuru ve gölgelik ortamlar elzemdir. Zakkum çiçeklerinin bitki üstündeki yoğunluğunu çoğaltmak adına belli aralıklarda dal ucundan budama yapılması önemlidir.



Zakkum, zehirli bir bitkidir. Bu işlem yapılırken çok dikkat etmek gerekir. Susuzluğa karşı çok dayanıklıdır. Bitkinin gövde bölümü koyu renkli olup diktir. Zakkum bitkisi alüvyonlu toprağı çok sever ve sıcak iklimlerde daha sağlıklı yetişir. Zakkum bitkisinin yapraklarında; reçine, C vitamini, glikoz gibi bileşenler yer alır. Bununla beraber içerisinde ilaç piyasasında kullanılan oleandrin bileşeni bulunmaktadır.