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19.02.2020 - 18:41 |

1 kilo vermek için kaç kalori yakmalısınız? Kalori yakmak için ne yapmalı? - Kalori yaktıran egzersizler

Yapılan egzersizlerde ne kadar kalori yakıldığını göz önüne alarak spor programı oluşturan kişiler, yaktıkları bu kalorilerin tartıdaki yansımasını da merak ediyor. Peki, kalori yakıp kilo vermek için ne yapmalı? Kalori yaktıran egzersizler nelerdir? Kalori yaktıran yiyecekler nelerdir? Kalori yakmak ile ilgili tüm merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

1 kilo vermek için kaç kalori yakmalısınız? Kalori yakmak için ne yapmalı? - Kalori yaktıran egzersizler

Ortalama olarak 68 kg olan bir kadının vücut yağları 110 bin kalori erkeğinki ise 80 bin kalori ihtiva eder. Amerikan Egzersiz Kurulu'nun yaptığı araştırmaya göre 1 kg yağ yakabilmek için ortalama 7 bin 400 kalori yakmak gerekiyor.

Yürümek kalori yaktırır mı?

Günlük olarak ekstra 1000 kalori yakmak haftalık 1 kiloya denk geliyor. Bu değerlere ulaşmak için ise günlük aktivitelere ve egzersizlere büyük önem vermek gerekiyor. Spor salonlarında kardiyo egzersizleri için kullanılan koşu bandı ve eliptik bisiklet gibi aletlerde ortalama olarak ne kadar kalori yakıldığı görülebiliyor. Spor salonu haricinde dışarıda egzersiz yaparak ne kadar kalori yaktığını öğrenmek isteyenler içinde bir araştırma yapılmış ve bunun sonucunda 78 kg olan bir kişinin 45 dakika 5.5 km hızla yürümesi, 1,5 saat boyunca 5.6 km hızda bisiklet çevirmesi 500 kalori yakmasını sağlayacağı ortaya çıkmıştır.

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Bu değerler vücut ağırlığı düştükçe hem süre hem de aktivitenin yoğunluğunun artmasına neden oluyor. Kilolu kişiler daha düşük yoğunlukta ve daha kısa sürede çok daha fazla kalori yakarlar. Kilo vermenin zaman geçtikte zorlaşması vücut yağlarının azalmasından kaynaklanır.

Kalori yaktıran yiyecekler

1-Kırmızıbiber

2-Yeşil çay

3-Su

4-Elma sirkesi

5-Yoğurt

6-Yumurta

7-Zerdeçal

8-Çörek otu

9-Tarçın

10-Avokado

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