Pandemide huzurlu hissedin

Dünya bir Pandemi yaşıyor ve doğal olarak hepimizin sağlıkla ilgili endişeleri arttı.

Endişelerimiz arttıkça yaşam kalitemiz düşer. Bu süreç devam ettikçe depresyona varan endişeli durumlar oluşabilir.

Bu yüzden sağlığımız ile ilgili endişelenmeyi bırakmak ve stres düzeyimizi en aza indirmek için size bazı yöntemler anlatacağım.

Biliyorsunuz başımıza gelen her şeyi önce beynimizde senaryolaştırıyor, onları düşünce ve duygularla besliyoruz bir süre sonra da bu senaryoları hayatımızda deneyimlemeye başlıyoruz.

Bilimsel araştırmalar doğrultusunda tespit edilen şudur ki; göz gerçekten gördüğünü de, zihninde canlandırdığını gerçek olarak algılıyor!

Bunun için bir denek seçiliyor ve bilgisayara bağlanıyor, o kişiye kalem gösteriliyor. Kişi bu kaleme baktığında beyin korteksinde bir bölümün aydınlandığı yani, elektriklendiği tespit ediliyor. Gördüğü objeden alınan frekanslar beynin belirli bölümünde ışıklı bir alan oluşturuyor.

Sonra aynı deneğe gözlerini kapaması ve biraz önce gördüğü kalemi zihninde canlandırması söyleniyor. Bilgisayarda aynı yerde aydınlanmanın oluştuğu tespit ediliyor. Kişi gerçekten bakıp görse de, zihninde canlandırsa da beyin her ikisini de gerçek kabul ediyor!

Bu sebepledir ki olmasına karar verdiğimiz her ne ise bu durumu zihnimizde mutlaka canlandırmalıyız. Çünkü zihniniz var olarak kabul ettiğini, yaşamınızda da somutlaştırarak size verecek.

O halde zihninizde hastalık, endişe ve korku senaryoları canlanıyorsa, bunların yerine sağlık, şifa, güzel, mutlu anlar yaşadığınız senaryoları koyabilirsiniz.

Bu canlandırmaları zihninizi gevşettikten sonra yaparsanız çok daha hızlı geri bildirim alırsınız. Zihninizi gevşetmek için, dilerseniz bir meditasyon müziği eşliğinde sırt üstü uzanarak, ya da omurganız dik bir şekilde oturarak, derin diyafram nefesleri alarak, yavaş yavaş vücudunuzu gevşetin.

Bunu on dakika kadar yaptıktan sonra, yavaş yavaş farklı bir zihinel alana geçtiğinizi hissedeceksiniz. Bu durum bize beyninizin alfa frekansına geçtiğini gösterir.

Tam bu noktada, geçmişte yaşadığınız ve çok mutlu olduğunuz, kendinizi ve ailenizi çok sağlıklı hissettiğiniz bir anınızı düşünmeye başlayın. Bu anıyı mümkün mertebe duygularınızla hissedin ve yaşayın. Gerçekten o anın içindeymişçesine hissedin.

Rahat olun, kendinize biraz izin verin bu güzel anıyı ve o anın duygularını yaşamaya başlayın. Bu pratiği her gün düzenli olarak, en az 1 ay yapmanız durumunda, stres ve korkularınız yerini hızla mutluluğa ve huzura bırakacaktır.

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

A. Nilgün Aktaş

Kuantum Yaşam ve İlişki Koçu

NLP Uzmanı ve Eğitmeni

nilgunaktas@hotmail.com