Anneler Günü neden kutlanır?

Her yıl Mayıs'ın ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs'a denk geliyor. Pek çok dünya ülkesinde aynı gün kutlansa da, Anneler Günü ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Bu özel günde annelere çeşitli hediyeler alınıyor.



Anneler Günü'nün tarihçesi



Anneler günü geleneği, Antik Yunanlıların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.



ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi.

Anneler günü ne zaman kutlanır?

Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.