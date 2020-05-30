Yüze ifadeyi veren kaşlar, hemen her kadının yüzünde en çok dikkat ettiği ve önemsediği nokta. Özellikle son yıllarda trend olan, kalın ve gür kaş modasının da etkisiyle, İfadesinin güçlü ve etkili olması için, hemen herkes kaşları dolgun olsun istiyor. Peki nasıl olacak?

İncecik alınmış kaşların dönemi bitti. Şimdilerde ergenlik döneminde olan yeni nesil şanslı, kaşlarını aldırmadan ince kaş modası tekrar gelinceye dek kaşlarını koruyabilecek. Peki eskiden incecik alınmış kaş trendine uyum sağlamış ve şuan kaşları incecik olanlar ne yapmalı? Bir de uzun süre aynı bölgeden alınan kaşların yenileri çıkmıyor. Bilindik deyimle, ‘kaşları küsmüş’ olanlar için bu yazımda anlatacağım 3 adımlı yolu takip edebilirsiniz.

Kaşlar sadece yanlış alımlar sebebiyle mi inceliyor? Hayır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte, kaşları besleyen, kollajen ve keratin yapısını destekleyen protein, vitamin ve amino asitlerin üretimi, azalmaya başlar. Bu yüzden yaş ile beraber kaşlar da seyrelme eğilimindedir. Saçkıran, alopesi, tiroid gibi rahatsızlıklar, atopik dermatit, egzama, mantar gibi cilt hastalıkları, hormonal değişiklikler, hamilelik, emzirme dönemleri, kullanılan kozmetikler, kaşa sürekli makyaj yapmak ve daha sayamadığım birçok etkenle kıl kökleri zayıflar.

Seyrelen kaşlarınızı gürleştirebilmek için ilk adım olarak evde yapabileceklerinizi önereceğim.

Kaşlar doğal yöntemlerle güçlendirilebilir. Kaşlarınıza evde günde iki kez tarayarak (kıl köklerini hareketlendirmek için) eczaneden alabileceğiniz E vitamini, B vitamini ile saf badem yağı sürebilirsiniz. Bu, kaş ve saç köklerinin beslenerek kuvvetlenmesini sağlar.

İkinci adım: Yüzeyden sürülen serum ya da vitaminlerin erişemediği kıl köklerine enjeksiyon yöntemiyle inerek kaş köklerini beslemek, dökülmeyi önlemek ve kaşa dolgunluk katmak için geliştirilen ve kliniklerde uygulanabilen ‘mezoterapi’ yöntemidir.

Kaş mezoterapisi, kaş köklerinin bulunduğu tabakaya, ince iğneler yardımı ile uygulanan çeşitli vitaminler, aminoasit ve saç kökünü uyaran maddeler içeren bir tedavi yöntemidir. Kişinin ihtiyacına göre seans sayısı belirlenir. 15 gün aralıklarla, minimum 3 seans yapılan uygulama ile, kaşlar doğal bir şekilde gürleşmeye başlar.

Üçüncü adımda kaşlarınızda hala boşluklar varsa, kaş köklerini kapatarak, köklerin zayıflamasına ve kaşların tekrardan dökülmesine yol açacağı için, kaş kalemi, kaş farı gibi ürünler ile kaşlarınızı doldurmaktan kaçının. Bunun yerine, kaşlarınızın boşluklarında kaş kılı varmış gibi çok gerçekçi bir görünümle yapılan ‘kıl tekniği- kaş kontürü’ uygulamasını tercih edebilirsiniz. Gerçek kaşlardan ayırd edilmeyen doğal görünümü ve dövme gibi ömür boyu kalmaması ve sağlık kontrollerinden geçmiş ve sağlığa uygunluk onayı almış (FDA) içerikteki ürünlerle yapıldığında, vücuda zararı olmayan bu uygulama, son yıllarda çokça tercih ediliyor. Tabii, tek kullanımlık malzemelerle, hijyenik koşullarda ve alanında uzman ve tecrübeli ellerde, yetkili merkezlerde yapılması önemli hatırlatmam olur.

Tüm bu adımlarda, ilk adımda dahi sonuç alıp kaşlarınıza konuşabileceğiniz gibi, 3 adımı da takip ederek hayal ettiğiniz kaşlara kavuşabilirsiniz.