Her alanda olduğu gibi güzellik sektöründe de zevkler ve beğeniler zamanla değişiyor. Çoğu zaman bu değişimi yönlendirenler ise ünlü simalar, kanaat önderleri, ingilizce adıyla“Influencer” yani liderlik edenler oluyor. Kaşlar geçmiş dönemlerde de çoğu zaman ünlülerin önderliğinde inceldi, yok edildi, yay gibi kıvrıldı, kavislendirildi.1970-80’lerin film artistlerine bakın, Gülşen Bubikoğlu yay kaş akımının temsilcilerinden biridir mesela. Şimdi böyle yay gibi kaşlar görüyormuyuz etrafımızda? Son dönemde her şeyde olduğu gibi kaşlarda da doğala dönüldü. Bu eğilimle beraber, kaşlar alınmadığı gibi olabildiğince kalınlaştırıldı, uçları kısa ve kalkık hale getirildi. Türkiye’de bu akımın öncülerinden biri de Yasemin Özilhan oldu. Bir yıl önceki kaşlarına bakın, bir de şimdiki kaşlarına. İkisinin arasında epey fark görünüyor. Şu an kullandığı kısa, yüksek, düz ve kalın kaşların onu daha doğal, genç ve modern gösterdiği düşünülüyor. Eskiden kullandığı ince alınmış, yay gibi kaşlarının ise ona daha olgun, feminen ve demode bir hava verdiği fikri mevcut. Halbuki o dönemlerde öyle görünmek için aldırmıyordu kaşlarını elbette. O dönemde ince alınmış ve kavisli kaşlar trenddi.

Yıllar içinde sadece kaşlar değişmedi tabii. Kaşların yay gibi ince alındığı zamanlarda kadınlar günlük hayatta daha fazla etek, elbise, topuklu ayakkabı giyer ve makyaj yaparlardı. Bugün ise düz, doğal görünümlü kaşlara sahip kadınlar, günlük hayatta daha fazla jean, spor ayakkabı giyiyor; makyajsız görünüm için çabalıyor.

Peki bu döngünün sonu nereye gidiyor? Şu an trend nedir diye sorarsanız bence ikisinin ortasındayız. Yani bugünlerde düz kalın kaşlar biraz kavislendirilmeye ve kaldırılmaya başlandı. Bu akımın öncülerinden biri Gigi Hadid oldu. Yine doğal, yine modern ama hafif feminen. Mümkünse çok alınmadan dağınık bırakılan ama göz üstünde hafif yuvarlanıp kavislenmiş ve kalkık duran kaşlar. Gigi Hadid’in şu anki kaşlarına bakarak tam olarak neyi tanımladığımı anlayabilirsiniz.

Peki bu kalın ama yuvarlak hatlı, kavislenmiş doğal kaşlara herkes sahip olabilir mi? Tabii ki hayır. Zamanında çok ince aldıkları için kaşları küsenler, genetik olarak kaş alımı ile şekillendirilebilecek yoğunlukta kaşlara sahip olmayanlar var. Peki bu kişiler, kendi yüz ve göz hatlarına uygun, hafif kavisli ve kalkık kaşlara sahip olmak için ne yapabilirler? Bunun için iki yöntem bulunuyor: Microblading kaş kontürü ve kaş kaldırma.

Gerçek kaş görünümünde microblading kıl tekniği ile yapılan kaş kontürü uygulaması, kaşlarını

dolgunlaştırmak isteyen kadınların en çok başvurduğu yöntem oldu. İşinin ehli, bilgili ve tecrübeli kişilerce yapılan kıl tekniği kaş kontürü uygulaması, gerçek kaş görüntüsü ile çok güzel sonuç veriyor.

Gelelim kaşları microblading kaş kontürü kıl tekniği ile gürleştirdikten sonra daha kalkık görünmesi için başvurabileceğimiz yollara. Bunlardan ilki kaş kaldırma botoksu. Kaş bölgesine yapılan botoks

uygulaması ile alın bölgesi gergin ve kaşlar da daha kalkık görünebiliyor. Düşük kaşları en doğal şekilde daha kalkık gösterebilmenin ilk yolu bu. İşinin ehli tecrübeli doktorlarca doğru noktaya doğru dozda yapılan botoks uygulaması, kaşların yüksekliğini kişinin yüzüne ideal noktaya getirebiliyor.

Bu ufak müdahale ile sonuç alınamayacak kişiler ise “kaş asma” uygulaması yaptırıyorlar. Ameliyatsız yüz kaldırma medikal estetik uygulamaları arasında yine sıklıkla tercih edilen bir diğer uygulama, kaş asma uygulaması. Bununla kaş ve göz arasındaki mesafe açılıyor, düşen göz kapaklarının düşük gösterdiği kaşlar da yukarıya doğru kalkıyor.

Yani yaklaşık 20 yıldır hep demode gösterilen kavisli kaşlar, doğal formunda kalınlaştırılarak bu yıl trend hale geldi. Yine doğal, alınmayan, hafif kıvrımlı yüksek kaşlar beğeniliyor. Herkes kaş kaldırma uygulamalarını araştırıyor. Sonu nereye gider bu trendin diye sorarsanız, kaşların hiçbir zaman düşük olmayacağını söyleyebilirim.

Muhtemelen yine kavisli ve düz kaş arasında ama hiç ip gibi incecik kaşlara gitmeden, arada seyreden bir dönem olacak. Doğal kaşlarınızı koruyun, onların modası ise asla geçmeyecek.

Sağlık ve Güzellikle kalın.

Uzm. Est. Aylin Çetinkaya

www.aylincetinkaya.com