14 Şubat’ta Sırat’ı geçmek…

14 Şubat yaklaşırken hep kalbimi düşünürüm, onunla olan yakınlığımızı, gizli gizli ağlamalarımızı, birlikte yuvarlandığımız karanlıkları, milyonlarca kez kırıldığımız anları, kıskançlıktan yanan ateşlerimizi, birbirimize sarılıp korkuyla titremelerimizi, ikimizin sonsuza dek sürecek yol arkadaşlığını…

Her yer kızarıp, herkes el ele gülüp, kalp pizzalar peşinde koşarken biz kalbimle hep aşkın eksik parçalarına bakarız. O nedenle ben 14 Şubat’ı çok severim. Aşk kendini hatırlatır, havada yayılır, herkes kendi kabına göre alır…Benim kabıma hep incecik sırattan geçmek düşer.. Bir yanı cennettir, bir yanı cehennem…Herkes sevişmek için beklerken, ben yüzleşmek için beklerim. Ruhun o kadar incecik iplikleri kopar ki aşkta, karşımdaki insan hiçbir anlam veremez neden yandığıma. O yüreğimdeki hayal ortağımdır, saçma sapan bir iş konusunda bir başka kadınla hayal kurduğunu öğrenirim, sırata asit dökülmüş olur. Bazen düşerim de cehennem tarafına…



İşte bu anlarda yine güzel yürekli kadınlara sığınırım ben. Siz tanıyor musunuz bilmem, Twin Flame isimli Youtube kanalı olan Yeliz Albayrak, benim gibi aşka inananların yanındadır hep. Kendisi Avusturya’da mühim bir müdürdür ama konu aşksa tüm dünyaya yetişir. İkiz ruhu, eş ruhu tanır. Kartlarla konuşur, kartları konuşturur. Gecelerin ağırlığında Yeliz’in videolarının kapısına kıvrılırım, aşkın kıvılcımını avuçlarımda saklarım, sönmesin diye çabalar, dururum. Bazen dünyanın her bir yerinde tüm kadınlar hep birlikte ağlarız. Her gözyaşında O’na biraz daha yaklaşırız.

Ben ikiz ruh tanımını ilk olarak Şems ve Mevlana’nın sevgisinde öğrendim. Mevlana biliyoruz ki, Mesnevi’yi yazma göreviyle gelmiştir bu dünyaya… Ama bir türlü başlayamaz. Ne zaman ki Şems ile tanışır, sevgi frekansının Arş’ın da üstünde olduğunu fark eder, bu öyle bir sevgidir ki, sadece bedenle açıklamak imkansızdır. Aşkın Yaradan’a varmıyorsa, aşk değildir o…

Yeliz’le de konuşuruz hep, egoyu nasıl parçaladığımızı, koşulsuz sevgiye ulaşmak için Sırat’taki halimizi… O benim sevdiğim adamla aramdaki derin bağı ilk günden beri kırık Türkçesiyle söyler, durur. Ben kaçmaya çalıştıkça, Sırat’ta geriye düşerim. Yeliz’in kartları aşktan kaçamayacağımızı, sevdiğim adamın kalbinin panzehirinin de benim aşkım olduğunu söyler. Aşkın taraflarının kalpleri iyileştiğinde, kalplerin Bir olabileceğini konuşuruz. İşte bu nedenle severim ben 14 Şubat’ları…