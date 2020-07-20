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20.07.2020 - 18:25 |

Bebeğe sarımsak kaçıncı ayda verilir? - Bebekler hangi sebze ve meyveleri yiyebilir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Selda Bülbül, “İçerdikleri yüksek oranda lif, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller ile sağlıklı gelişmeye en güzel destek. Çocukluk döneminde sebze ve meyve yemeye alıştırılması gelecek yaşlarda kazanılacak sağlıklı beslenme alışkanlıklarına temel hazırlar” dedi. Bülbül, ayrıca bebeklere kaçıncı aydan itibaren başta sarımsak olmak üzere neler yedirilebileceğini de açıkladı

Bebeğe sarımsak kaçıncı ayda verilir? - Bebekler hangi sebze ve meyveleri yiyebilir?
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Çocuklar ve bebeklerin her mevsimde çıkmış taze sebze ve meyveleri tüketmeleri gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Selda Bülbül, “Beslenme kişiseldir ve mevsimlere göre değişiklik gösterir. Çocuklar ve bebekler için sağlıklı beslenmede önerdiğimiz her dönemde mevsiminde çıkmış taze sebze ve meyveleri tüketmeleridir. Bebek beslenmesi için de yazın mevsimine uygun sebze ve meyvelerin tercih edilmesi uygun olur. Bu günlerde tezgahlar iyice çeşitlendi ve renklendi. Tabii ki sofralarımız da şenlendi” dedi.

"Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına temel hazırlar"

Çocukların beslenmesinde sebze ve meyvenin yeri doldurulamayacak besin grubu olduğunu ifade eden Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçerdikleri yüksek oranda lif, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller ile sağlıklı gelişmeye en güzel destek. Çocukluk döneminde sebze ve meyve yemeye alıştırılması gelecek yaşlarda kazanılacak sağlıklı beslenme alışkanlıklarına temel hazırlar. Sebze ve meyvelerin çocuklara yararları nelerdir; büyüme ve gelişmeyi destekler. Bağışıklığı destekler, kronik hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korur. Diş gelişimi, diş ve dişeti sağlığında etkilidir. Kansızlığı önleme ve kan yapımında yarar sağlar. Sağlıklı cilt ve göz için gereklidir. Uygun bir atıştırmalıktır, doygunluk hissi sağlar. Çocuklarda şişmanlık ve buna bağlı gelişebilecek kalp hastalıkları, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kanser gibi hastalıkların gelişme riskini azaltır. Bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye geçildiği zaman kabızlık problemi gelişebilir. Sebze ve meyveler bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olurlar.

Taze sarımsak hangi aylarda bebeklere verilebilir?

Bülbül, "Bebeklerde sebze ve meyveleri 6. aydan itibaren diyetine ekliyoruz. Çocukların ise günlük diyetinde en az 5-9 porsiyon yer alması gerekiyor. Bir küçük tabak salata 1 porsiyon, 4 kayısı, bir kase kiraz, bir küçük tabak sebze püresi veya sebze yemeği bir porsiyon kabul edilir. Bu dönem sebzelerinin neredeyse hemen tamamı 6 aylıktan büyük bebekler ve çocuklarca tüketilebilir. Sebze püreleri için kabak, bezelye, semizotu, dolmalık biber, taze fasulye ve patates kullanılabilir. Taze sarımsak bu aylarda bebeğe verilmeye başlanabilir. Meyvelerden ise şeftali ve kayısı rahatlıkla kullanılacak besinlerdir. 8. aydan itibaren ise börülce, soğan, dereotu, fesleğen, maydanoz gibi çok yararlı bitkiler beslenmeye eklenebilir. 12. aydan sonra da barbunya, patlıcan, domates öğünlere eklenebilir. Meyve olarak da 8-9. aydan itibaren kiraz, vişne, karpuz, kavun, erik meyve pürelerinde kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

 

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