Bombay Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Siyah Birman Panter Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Bombay kedisi, siyah rengiyle ve asil davranışlarla özel bir konuma sahiptir. 1970’li yıllarda şampiyon özelliklere sahip olduğu keşfedilmiştir. Bu nedenle çok değerli ve el üstünde tutulan bir türdür.



Bombay Kedisi Özellikleri Nelerdir?



Bombay kedisi tamamen siyah bir bedene ve bakır rengi gözlere sahiptir. Simsiyah tüyleriyle küçük bir panteri andırıyor. Orta boy bir kedi türüdür. Diğer kedilere nazaran sadece siyah ve parlak bir rengi bulunuyor. Doğal ortamlarda bulunmayı çok sever. İnsanlarla ilişkisi çok olumludur. Düzenli hayatı ve rutini severler.



Bu kedi türü, öğrenme eğilimi en yüksek türlerden biridir. Bu özelliğiyle köpeklerin yapabildikleri bazı davranışları sergileyebiliyorlar. Örneğin, getir-götür gibi basit komutları rahatlıkla yerine getirebiliyorlar.

Kedilerin pek sevmediği, tasma ile gezdirilme konusunda hiçbir sorun çıkarmıyorlar.



Bombay kedisi çekingen ve içe kapanık tavırları ile biliniyor. Sahibine ve evine alıştığı zaman son derece sevgi dolu ve oyuncu karakterine bürünüyor. Çoğunlukla sessiz olmasına rağmen, çevresine alışınca eğlenceli ve hareketli olabiliyor. Yeterli ilgi ve sevgiyi gördüğü zaman, sahibinin peşinden ayrılmıyor.



Yavru Siyah Bombay Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?



Bombay kedisi bakımı en kolay kedi türlerinden biridir. Yavru iken yanınıza aldıysanız öncelikli olarak beslenmesine çok iyi dikkat etmelisiniz. Çünkü yemek yemeyi severler ve obeziteye yakalanma olasılıkları yüksektir. Bu nedenle düzenli beslenme planı uygulamalısınız.



Erken yaşlarda tuvalet eğitimi ve ev ortamı eğitimini rahatlıkla verebilirsiniz. Öğrenmeye ve talimatları uygulamaya meyillidirler. Kedinin düzenli olarak haftada bir tüylerini taramanız yeterlidir.



Bombay kedisi melez bir tür olduğu için hastalanmalara karşı dayanıklıdır. Buna rağmen yakalanabileceği hastalıklar arasında nadiren de olsa nefes alma sorunları hipertromik kardiyomiyopati, diş eti iltihabı, göz iltihabı bulunuyor.



Bombay Kedisinin Karakter Özellikleri



Bombay kedisi genel olarak sessiz, sakin ve içine kapanık bir ruh hali bulunuyor. Bu durum bulunduğu ortama ve çevreye alışınca değişiyor. Kendini rahat ve özgür hissettiğinden eğlenceli ve oyuncu yönünü sergilemeye başlıyor.



İnsanlarla ve diğer hayvanlarla arası iyidir. Hemen hemen her çevreye uyum sağlayabilir. Çok iyi bir apartman ve ev kedisidir. Rutini ve düzenli hayatı sever. Düzenli beslenilmekten ve ilgi görmekten hoşlanır. Güven ve merak duygusu aşırı yüksektir. Ayrıca yüksek zekâsı dolasıyla kolay eğitilebilir.



Bombay kedisi, rutini ve düzeni sevmesine rağmen, hayatındaki değişikliklere de çok kolay uyum sağlayabiliyor. Bu da doğal olarak sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor. Ortam ve kişi değişikliklerine çabuk adapte olduklarından herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz.



Bombay kedisi, yalnız kalmaktan, fazla eşyalardan ve kendisinden baskın karakterli hayvanlardan hoşlanmıyor. Özellikle çocuklar için çok iyi bir arkadaştır. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi sevdiği için çocuğunuz için eğlenceli bir arkadaş olacaktır. Yoğun iş temponuzda yalnız kalması gerekiyorsa, kendinden baskın olmayan bir cinsle arkadaş olmasını sağlayabilirsiniz.



Bombay Kedisinin Fiziksel Özellikleri



Bombay kedisi orta yapılı, tamamen siyah tüylü, bakır ve altın sarısı gözlü bir türdür. Tüyleri ince, sık ve kısadır. Kafası yassı, gözleri yuvarlaktır. Alınları çıkık ve geniştir. Küçük bir buruna ve çene yapısına sahiptir. İri, gösterişli ve parlak kulakları her daim dik vaziyettedir.



Vücutları orta ölçüde olsa da son derece kaslıdırlar. Ayakları ile kuyruğu aynı orantıdadır. Kuyrukları ucuna doğru inceliyor. Bacakları ince olup ne uzun ne de kısadır. Patileri yuvarlaktır.