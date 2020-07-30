Bayramlıklar hazır mı?

Biz küçükken çocuklara her bayram bayramlık alınırdı. Bayramlık çocukları mutlu eden, sabırsızlıkla bayram sabahlarını beklememize sebep olan yegane motivasyon kaynağıydı. Sanırım hala bayramlık alma ritüeli devam ediyor ancak bizim küçüklüğümüzdeki kadar mutlu etme özelliğine sahip bir eylem mi bilememekle birlikte öyle olmasını umuyorum.

Ancak bayramlık alırken lütfen çocuklara zulüm etmeyin. Siz beğeniyorsunuz diye giymek istemedikleri bir şeyi giymeleri için çocuklarınızı zorlamayın. Evet çocuklar ve küçükler, biliyorum ama çocuk olmaları birey olmadıkları ve kendi zevkleri ve tercihleri olmadığı anlamına gelmiyor. Hem devir değişti hem çocuklar gelişti hem de teknoloji dünyayı hayli değiştirdi. Çocukların çok farkında ve zeki olduğu günümüz dünyasında bayram gibi manevi değeri çok yüksek özel günleri çocuklarımıza anlatıp, onlara aktarırken bizim de onlardan öğrenmemiz gereken ya da onlara saygı göstermemiz gereken noktalar olduğunu unutmamalıyız.

Çocuklara gelmek istemedikleri akraba ziyareti için zorlama yaparak ‘geleceksin o kadar’ gibi yaklaşımlar yerine, aile bağlarının ve bayramların neden önemli ve özel olduğunu anlatıp, kısa bir süreliğine dahi olsa aile büyükleri ve sevdiklerimizle bu manevi günlerde bir araya gelmenin güzelliğinden bahsedilmeli. Hepimiz belli başlı değerlerle büyüyoruz ve büyüdükçe bu değerlerin aslında ne kadar da önemli olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. İyi bir gelecek için çocuklarınıza manevi açıdan faydalı şeyleri öğretmeye gayret edin. Yarınlarımız onlara emanet.

Herkese iyi bayramlar :)

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