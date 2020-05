Karantina’da Anneler Günü

Bu yıl bambaşka bir anneler günü deneyimi yaşıyoruz. Sokağa bile çıkamadığımız şu günlerde anneleri ziyaret etme ihtimalimiz maalesef ki yok. Evet bu günler geride kalacak ve umuyoruz ki bir daha böyle bir süreç yaşamayacağız ancak an itibari ile yapabileceğimiz çok fazla şey yok. Bu kısıtlı hareket alanı dahilinde annelerimizi elimizden geldiğince mutlu etmeye ve onlara olan sevgi ve ilgimizi göstermeye devam edeceğiz.

Evet her yer kapalı ancak anneler günü için çiçeklilerin açık olmasına ve servis yapmasına izin verildiğini her halde biliyorsunuzdur. Annenize bir çiçek gönderin. İçine mutlaka ona özel bir not yazın. Eğer görüntülü konuşma ihtimaliniz varsa, mutlaka güzelce giyinip, saçınızı makyajınızı düzenleyip, kocaman bir gülümsemeyle annenizi arayın. Görüntülü konuşun. Eğer görüntülü konuşamıyorsanız mutlaka telefonla arayıp sesini duyun. Ona kendisini ne kadar sevdiğinizi ve sizin için ne kadar önemli olduğunu söyleyin.

Annenize kızgın ya da kırgınsanız bile sadece sizi doğurduğu için bile ona hayat boyu minnettar olmanız gerektiğini bilerek kalbinizdeki kötü duygu ve düşünceleri boşaltın.

Anneler gününde sadece annenizin değil, anne adaylarının yani hamile olan ya da size çocuk ya da çocuklar vermiş olan eşlerinizin de gününü kutlayın. Onlara sürprizler yapmayı unutmayın.

Tüm annelerin ve anne adaylarının anneler günü kutlu olsun.