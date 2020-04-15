Dünyaca yaşamakta olduğumuz salgın hastalık riski ve karantina sebebi ile evlere kapanmış olmamız hayat tarzlarımızı ve günlük yaşantımızı tamamen değiştirdiği gibi kıyafet konusunda da bambaşka bir yere sürüklenmemize sebep oldu. Giyim her ne kadar sadece sosyal hayata dönük bir alanmış gibi görünse de kendimize olan saygı ve hayata yaklaşımımızın göstergesi aslında. Giyim kendimize gösterdiğimiz saygı ve sevgi demek. Giyim nasıl biri olduğumuzun yansıması demek. Bu yansıma kişilere ve ortama bağlı olmaksızın kendimize olan sorumluluğumuz demek. İşte tam da bu yüzden bir önceki yazımda neden evde otursak dahi pijama ile gezmememiz gerektiğini, kendimizi bırakmamamız gerektiğini yazmıştım.

Şimdi Dünya bambaşka bir yöne doğru gidiyor. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günler geçtiğinde hepimizin umudu ve temennisi muhteşem günlerde hep birlikte yine sokaklarda rahat ve mutlu dolaşabilmek. İşte bu günler geldiği zaman hayatlarımızdaki birçok şey gibi giyim de farklı bir şekil almış olacak. ‘Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir’ demiş filozof Herakleitos. İşte yaşanan her değişimde olduğu gibi bu değişimin de sonucunu oldukça açık ve gerçek bir şekilde göreceğiz. Hem de hep birlikte. O günler geldiğinde büyük ihtimalle daha anlayışlı, daha sevgi ve saygı dolu, daha insancıl olacağız. Giyim ise tarih boyunca olduğu gibi dünya var oldukça önemini korumaya devam edecek. İçimizin dışa yansıması olmayı sürdürecek. Statü açısından belli kuralları barındıracak ve her ne olursa olsun yaşamın içinde yerini koruyacak.

Değişimin sonucu bizleri her ne şekilde etkilerse etkilesin, sade, temiz, kibar ve özenli giyinmeye devam etmemiz özünde kendimize, çevremize, yaşadıklarımıza, yıllarımıza ve geleceğimize olan saygımızı ortaya koyar. Bunu asla göz ardı etmeyip, özenli bir şekilde yeni dünyada en yalın halde buluşmaya hazır olun. Giyim öncelikle kendimizle olan ilişkimizi ortaya koyar. Bunu her sabah kendinize hatırlatın. Fazlalıklardan kurtulun, ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi satın almayın ve bakış açınızı değiştirin. Güzel günler çok yakın.

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