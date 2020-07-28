Havalı görünmenin yolları

Moda eskisi gibi yılda iki defa şekillenen bir şey olmaktan çıkalı çok uzun zaman oldu. Haliyle ortalama her on beş günde raflara eklenen yeni ürünlerle artık ne mevsim ne de tasarım konusunda çok farklı parçalar göremez olduk. Moda diye tercih edilen ve tarih boyunca olduğu gibi yakışan yakışmayan herkes tarafından satın alınıp talihsiz görüntülere yol açmalarına rağmen giyilen birçok ürün herkes tarafından satın alınıyor ve uygun olan olmayan bir çok ortamda giyiliyor olsa da bu sizlerin ufak farklarla çok daha alımlı, şık ve göz kamaştırıcı olabilmenize engel değil.

Kemer: Belinizi ince gösterecek tam bel oyuğunuza oturan bir kemer edinin. Bu kemeri ister elbise ister hırka her kıyafetin üzerinde kullanabileceğiniz gibi kışın palto üzerinde bile kullanabilirsiniz. İnce bel her zaman şıklığı öne çıkartır.

Gözlük: Yüzünüze gerçekten yakışan güzel bir güneş gözlüğü her daim havalı ve şık görünmenize yardımcı olacaktır. Alacağınız gözlüğün çok şeffaf olmamasına ve gereksiz renk ve detaylara boğulmamış olmasına dikkat edin.

Çanta: Stilinize, kilonuza, boyunuza, mevsime ve gideceğiniz ortama uygun şık ve dikkat çekici renkte gerçek deri bir çantanız olsun. Çok ünlü bir marka olması şart olmamakla birlikte sahte olmamasına özen gösterin! Kadınların en önemli aksesuarlarından olan çantalar şıklıkları ile her zaman dikkat çekerler.

Saç: Saçlarınızı çabasız, dağınık ama havalı kullanmaya çalışın. Özen göstermeden öylesine yapılmış ve tesadüfen şahane görünüyormuş gibi izlenim veren saçlar şıklığınızı tamamlayacaktır. Genelde herkes kendine yakışan saçı bildiğini zanneder ancak bildiklerinizi unutup, değişik modellere de odaklanmanızda fayda olabilir.

Renklerle Oynayın: Alışık olduğunuzun dışında farklı renkleri birbirleri ile giymeyi deneyin. Ancak önce evde aynada bir uyum yakalayıp yakalamadıklarını kontrol etmeden dışarı çıkmayın. Kontrast oluşturacak daha önce denemediğiniz farklı renk tonları şıklığınızı konuşturacaktır.

Büyük Takılar: Biraz daha gözle görülür, mevsime uygun renk ve materyallerden üretilmiş dikkat çekici takılar kullanın. Ne çok fazla ne de yok denecek kadar az sayıda kullanmayın. Biliyorsunuz ki set halinde takı takmak tarihe geçeli çok zaman oldu. Aksesuarlarınızın uyumsuzluğun uyumunda olmasına dikkat edin.

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