Biliyorsunuz ki pandemi sebebi ile kışlık kabanlarımızdan bikini seviyesine ani ve hızlı bir geçiş yaptık. Havanın ısındığını, mevsimin değiştiğini, baharın gelip geçtiğini anlayamadan kendimizi yazın göbeğinde bulduk. Bu ani ışınlanma hissi ve yasakların kalkması ile herkes kendisini sahillere attı. Tamam haklısınız çok bunaldık ama hastalık tamamen bitmedi dolayısı ile öncelikle önlemleri almaya ve daha çok dikkat etmeye devam. Kontrollü ve sosyal mesafeli tatillere giderken kuşkusuz mayo ve bikiniler valizlerinize ilk koyduğunuz parçalar. Ancak kabanlarla bikini arasında geçen o hiç anlayamadığınız ama evde yiyerek içerek geçirdiğiniz günlerin vücudunuza olan etkilerini göz önünde bulundurarak bikini ve mayo tercihi yapmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Ki şahsen benim tanıdıklarımın -hem kadın, hem erkek- hemen hemen hepsi bu süreçte kilo verdi ama aldığım duyumlara göre toplumun büyük bir kısmı azıcık tombullaşmış.

Kaç kilo olduğunuzdan çok şu anki görüntünüze en uygun mayo ve bikiniyi seçmeniz gerektiğine odaklanırsanız çok daha mantıklı ve pozitif bir seçim yapabilirsiniz. Aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiye kendiniz gibi değil de deniz kenarında tesadüfen gördüğünüz başka biri gibi bakın ve gerçekten üzerindeki mayo o kişiye yakışıyor mu yakışmıyor mu diye an yakın kız arkadaşınızla konuşuyor gibi değerlendirmede bulunun. Asla beğenmediğiniz ve içinize sinmeyen bir mayo ya da bikiniyi satın almayın. O kadar çok marka ve model var ki, mutlaka kendinize göre ve içinde şahane hissedeceğiniz bir tane seçeneğin de sizin için bekliyor olduğundan şüphe etmeyin.

Şapka, gözlük, deniz kenarı için özel tasarlanan kıyafetler ve aksesuarlarla şıklığınıza şıklık katmayı da unutmayın.

İyi tatiller...