Malum yaşadığımız süreç neticesinde hepimiz evlerimizde oturuyor ve dışarıya gerekli olmadıkça çıkmıyoruz. Bu süreci en iyi ve hasarsız atlatmamız açısından uyarılara kulak asmamız ve elimizden geldiğince hijyen konusunda duyarlı olmamız çok önemli. Bilinçsiz ve umursamaz davranışlardan uzak durmaya dikkat.

Peki bu süreçte kişisel temizliğimizin yanı sıra nelere dikkat etmemiz lazım?

Kişisel eşyalarımıza sahip çıkıp, kimsenin özel eşyasını ve kıyafetini kullanmayacağız.

Ellerimiz kadar, vücudumuzun ve giydiklerimizin hijyenine de önem vereceğiz.

Giysilerimizi mümkün olan en yüksek sıcaklıklarda yıkayacağız.

Evcil hayvanlarımızı dışarı çıkartmak zorunda kalıyoruz, bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak yolda ‘aaa ne kadar tatlı’ deyip, köpeğimizi sevmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.

Kimseyi kucaklayıp sarılmayacağız. Öpmeyeceğiz.

Zorunlu durumlar dışında kimseyle görüşmeyeceğiz. Telefon ve görüntülü konuşma ile irtibata geçeceğiz.

Alışverişten gelince aldıklarımızı temizleyeceğiz.

Çok çok önemli bir sağlık sorunumuz olmadıkça hastanelerden uzak kalacağız.

Ne kadar bunalırsak bunalalım birileri ile bir araya gelmeyeceğiz.

Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyup bu süreci en güvenli şekilde atlatacağız.