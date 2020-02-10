Hava Soğudu Diye Çirkin Giyinmeniz Gerekmiyor

Yazın şık ve iyi görünmek çok daha kolay oluyor. Renkli ve ince kıyafetler, takılar, bakımlı ayaklar, aksesuarlar, saçlar evden çıktığımız gibi her yerde istediğimiz görüntü ile gezebiliyoruz. Kış geldiğinde hava şartlarından dolayı kocaman botlar, montlar, bereler, eldiven ve atkılar derken kat kat giyinmek durumunda kalıyoruz. Peki bu stilimizi kaybetmemiz anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır.

Kışın da güzel ve şık olmak mümkün. Öncelikle kış diye bakımınızdan, sporunuzdan ve yeme rutininizden vazgeçmemeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Giyime gelince soğuk günlerde her zaman birkaç kat giyinmeyi öneriyorum. Sıcak ortamlara uyum sağlayabilecek tabii ki üşümeyeceğiniz bir bluz giyip, üzerine hırka giyerek iç mekanlarda ortama uyum sağlamanızı kolaylaştırabilir, aynı zamanda değişik birkaç görünüme de sahip olabilirsiniz. Kışın birçok kombinasyona şahane bir şekilde eşlik eden çeşitli renk, kalınlık ve desende külotlu çoraplarla etek giymeye devam edebilir feminen görüntünüzden bir şey kaybetmeyebilirsiniz. Tek parça elbiseler yine hırka ve kabanla çok rahat kombinlenebildiği gibi dış mekanlarda çizme veya botla, iç mekanlarda stilettolarla şık bir kış görünümü için muhteşem bir tercih olabilir. Gömlek üzerine kazak ve kalın kumaştan üretilen kumaş pantolonlarınızı da aynı şekilde dış mekanlarda bot, çizme ve iç mekanlarda babet ya da topuklu ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

Uzun kazaklarınızın ya da elbiselerinizin altına tayt yerine opak çorapları tercih etmeniz şıklığınıza şıklık katacaktır. Dış giyim alışverişlerinizde siyahtan kaçınmak şıklığınızı arttıracaktır. Artık eskisi gibi kışın beyaz ya da açık renkler giyilmez gibi bir anlayış kalmadığını sanırım hepimiz biliyoruz. Sıcak tutacak diye çirkin, kaba ve siyah bir mont ya da kaban almak yerine yine sıcacık tutacak taba, bej, beyaz ya da gri, üzerinize oturan ve şık bir dış giyim parçası tercih edebilirsiniz. Ayakkabılar için de durum aynı, tek tip çirkin siyah bot ve çizmeler yerini çoktan farklı renklere ve şık modellere bıraktı bile. Takı, aksesuar ve çantalarınızın renk ve desenleri de şıklığınıza şıklık katma konusunda her zaman en çok işe yarayan detaylar olarak yardımınıza koşacaklardır.

Giyim bize her an iyi ya da kötü hissettiren bir konu olduğundan, yazı kışı olmayan bir mevzu aslında. Mutlu olduğunuz, içinde iyi hissettiğiniz ve size yakışan şeyleri giymek için yazı beklemeyin. Havanın iyi ya da kötü olması sizin iyi ya da kötü olmanıza etken olmasın. Havaya uyumlanarak, harika bir kış geçirebilirsiniz.