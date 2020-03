Özel dikim mi? Hazır mı?

Bildiğiniz gibi özel dikim kıyafet birçok kesim tarafından hem prestij hem de farklı olmak adına çok önemli bir konu olarak algılanıyor. Aslına bakarsanız öyle de. Ancak maalesef ki gerçekten ciddi anlamda başarılı özel dikim yapan çok az sayıda üretici var. Bunun sebebi özel dikim adı üzerinde kişiye özel tasarlanan, özel olarak kalıbı hazırlanan, bütün düzeltmeleri müşterinin ölçülerine ve vücut şekline göre itina ile yapılan ve işini iyi bilen bir terzi tarafından dikilmek sureti ile müşteriye teslim edilen kıyafet demek olduğundan çok ciddi bir emek, özen, bilgi ve tecrübe gerektiren bir konu.

Artık herkesin her işi yaptığı bir zamanda yaşıyor olmamızın yan etkileri çoğunlukla negatif sonuçlarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Herkes oradan buradan edindiği üç beş bilgi ile kendisini çok iyi sattığı için kimin neyi ne kadar iyi yapıp yapmadığını anlayamaz olduk. Dolayısı ile ‘paranla rezillik’ denen talihsiz süreç ve sonuçlarla mutsuz olmak istemiyorsanız size birkaç öneri:

Eğer çok iyi anlamda tanıdığınız, yaptığı işi önceden gördüğünüz, bildiğiniz, giydiğiniz ya da işinde iyi olduğundan öyle ya da böyle emin olduğunuz bir üretici bulamadığınız sürece özel dikim sevdanızı erteleyin.

Her ne kadar kendinize neyin ne kadar yakıştığını biliyor ya da öngörebiliyor olsanız da diktireceğiniz elbisenin size yakışıp yakışmayacağı, rengi, kumaşı ve diğer detayları konusunda gerçek mesleği moda tasarımı ya da stil danışmanlığı olan bir gözden yardım alın.

Bu kadar üretim yapılan, hemen hemen her bütçeye hitap eden onlarca kıyafetin ortalarda dolaştığı ve her yerden her şeye ulaşabiliyor olduğumuz günümüzde kendinizi riske atma eğilimi yerine hali hazırda özenle dikilmiş, iyi kesimli bir elbise almanız hayatınızı çok daha fazla kolaylaştıracaktır.

Eğer istediğiniz gibi bir modeli bulamıyorsanız o zaman özel dikime yönelmenizde hiçbir mahsur yok. Ama ne istediğinizden emin olmanız şart.

Özel dikilecek o kıyafeti giyeceğiniz tarihten en az bir buçuk iki ay önce dikim işi için zaman ayırmaya başlayın.

Kıyafetin teslim tarihi, o önemli tarihten en az bir hafta önce olsun ki, içinize sinmeyen bir nokta olduğunda düzeltilebilmesi ya da başka bir çözüme zaman kalması açısından güvende olun.

Bir kıyafet için servet harcanan zamanları geride bıraktığımızı da sakın unutmayın. Kıyafet çok önemli olmakla birlikte, pahası size değer katamaz. Kendinizin değerinin farkında olun.

Her söylenene inanmayın. ‘Ay bu size çok yakıştı’ gibi cümlelere inanmak yerine kendinize alıcı bir gözle bakın. Başkalarına değil kendi gözlerinize ve duygularınıza inanın.

Bir gece eğleneceksiniz diye aylarca acı çekmeyin.