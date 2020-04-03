Evden çıkmadığımız gün sayısı arttıkça kendimizi bırakma ve bakımsızlıkta zirveyi zorlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Saçımız başımız bir tarafta, ne makyaj ne kıyafet umurumuzda değil, deliler gibi yemek yapıp yiyerek bir de üzerine şişmanlıyoruz. Bu gidişle 2020 yazında dünya olarak ortalama kişi başına yüz kilo üzeri olma ihtimalimiz maalesef ki çok yüksek. Bu sürecin daha ne kadar süreceği belli değil. Ve evde kalma süremiz gün geçtikçe artıyor. Dolayısı ile hemen kendimize gelip toparlanmaya başlamamızda fayda var.

‘Evdeyim ya aman ne olacak’ deyip pijamayla ortalarda gezmeye hemen son veriyoruz. Artık biliyoruz ki giyim kişinin ruhsal mutluluğunu etkileyen en önemli unsurlardan. İyi hissetmemiz özellikle bu süreçte çok önemli. Kişisel temizlik ve banyomuza dikkat edip, kalkınca günlük düzgün kıyafetlerimizi giyip yatma pozisyonundan oturma pozisyonuna geçiyoruz. Çünkü bu salgın zaten bir hastalık bilgisi yayıyor. Vücudumuzu hasta olmadığı konusunda uyarmalıyız. Dolayısı ile hasta gibi pijamalarla bir yerlere kıvrılmak böyle bir süreç içerisinde en son yapılması gereken şeylerin başında geliyor.

Yeme içme alışkanlıklarımızı eskisinden de dikkatli bir şekilde değiştirip, diyet yapmadan ama gereksiz ve zararlı şeyler yemeden dengeli beslenme konusunda hemen farkındalık kazanmamız şart. Ne az yiyerek bağışıklığımızı düşürüp ne de sıkıntıdan deliler gibi yiyerek şişmanlama ya da başka manevi mutsuzluğa yol açacak etkilerden korunmamız lazım. Yararlı ve bizi gerçekten mutlu eden meşguliyetlere merak salmak için şahane bir süreç. Evden yapılabilecek birçok araştırma, okuma, izleme ile yeni şeyler öğrenmeye, gelişmeye, değişmeye meraklı olabilir, ruhumuzu besleyebiliriz.

Ve tabii ki en önemlisi de sevdiklerimizle geçirdiğimiz bu zamanların kıymetini bilerek ilgi ve özenle değerlerimizi hatırlamak için bu süreci lehimize çevirmeye odaklanmalıyız. Her şey değişecek, bu günler geçecek, düzen yeniden şekillenecek… Hem de bizim bu süreci nasıl yaşadığımıza bağlı olarak değişecek… İşte bu yüzden sakin olun, evde kalın, bakımlı olun, kendinize ve sevdiklerinize dönün.

Bükre İkizer

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