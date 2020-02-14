Sevgililer günü akşamında ne giyeceğini hala bilmeyenler lütfen sakin olun. Sevgililer günü için bir programınız varsa ve detaylara hakimseniz gideceğiniz yere göre giyinmeniz çok daha kolay. Ancak sürpriz bir program için hazırlanacaksanız kafanızın karışması normal. Çok büyük ihtimalle uzun bir çalışma gününün ardından katılacağınız sevgililer günü kutlaması için gri/pembe, siyah/kırmızı, lacivert/bej gibi renk kombinlerinden faydalanabilirsiniz.

Sadece cici bir sevgili görünümünde olmak için birbirinin kopyası olarak gezen o kocaman kalabalıktan olmayın. Kendi tarzınızı yansıttığınız hem hayat şeklinize hem de zevklerinize uygun olan stilinizin parçası olacak bir kombibasyonla kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi unutmayın.

Sadece birkaç detaya dikkat:

Çirkin kocaman çizmeler giymeyin! Stiletto tercih edin.

Kazak asla! Şık bir bluz giyin.

Çok ağır makyaja gerek yok. Ama az olacak diye iyi hissetmediğiniz bir şekilde evden çıkmayın.

Kalın çoraplar bu gece olmaz. İnce ve siyah çorapları tercih edin.

Çok büyük çantalar yerine minik ve şık çantalar geceye eşlik etsin.

Saçlar ne çok yapılı ne de dağınık olsun.

Etkileyici, sade, şık ve zarif olun.