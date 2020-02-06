Stil sahibi olmak öğrenilen bir şey mi?

Evet yerinde ve güzel bir soru. Ancak herkesin zaten kendine göre bir stili var. Kendine has, ona özel, kendi hakkında fikir veren bir havası ve özellikleri var. Bu özellikler zaten bizleri biz yapan şeyler. Dolayısı ile kimseye stil sahibi değil diyemeyiz. Öncelikle stil konusunda bir yardım ya da fikir talebinde bulunmayan birine kesinlikle görünüşü ya da stili hakkında yorum yapma hakkımızın olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Bazı insanların stilleri konusunda yardıma ihtiyacı olabiliyor ve benim gibi stil danışmanlarından yardım talebinde bulunabiliyorlar. Konu bu raddeye geldiğinde tabii ki istedikleri stile uygun önerilerle onlara yardımcı oluyoruz. Ancak doğuştan sade olan birine çok gösterişli bir stili benimsetemezsiniz. Stil anlık görünümle alakalı bir şey değildir. Sürdürülebilen, konforlu ve isteyerek uygulanan bir alışkanlıklar ya da bakış açısıdır diyebiliriz. Sadece stil olsun diye içinde rahatsız olduğu bir elbiseyi kimse birden fazla giymeyecektir. Ya da stili çok şık olan bir çantayı kendince kullanışsız bulan biri ilk fırsatta en rahat kullandığı çanta ile dışarıya çıkmaktan vazgeçemeyecektir.

Yani stil sahibi olmak kesinlikle öğrenilebilen bir konu olmakla birlikte fiziki ve kişisel durumlara uyumlandırıldığında işe yarayan ve sürdürülebilen bir mevzudur. Başkalarında görüp beğendiğimiz şeylerin aynılarını yapmak stil sahibi olmak değildir. Beğenebiliriz ama bize uygun olup olmadığı başka bir nokta. Genellikle yazılarımda bahsettiğim gibi, aynaya bakıp nasıl göründüğünüze ve nasıl istediğiniz görünüme kavuşabileceğinize karar vermekle işe başlayabilirsiniz.

Kendimden örnekle gidersem, moda olduğu için bana yakışmayan bir şeyi asla giymem mesela. Ya da modası geçti diye çok sevdiğim bir şeyi giymekten de vazgeçmem. Ama yetişme tarzı, çevre, hava, çalışma şartları gibi dış etkenlere bağlı olarak öğrendiğimiz birçok şeyin doğru olmadığını, değiştirilebilir olduğunu öğrenerek işe başlayabiliriz. Denemeden bilemeyiz derim hep. Değişik şeyleri deneyin, olup olmadığına sonra karar verin. Neleri sevip sevmediğinize odaklanın ve sevmediğiniz hiçbir şeyi giymeyin, takmayın ya da kullanmayın. Zaten bir stiliniz olduğunu unutmayın. Sonrası kolay…