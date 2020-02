Herhalde hepimizin mutlaka düz ve gösterişsiz beyaz bir t-shirtü vardır. Beyaz t-shirtler ilk bakıldıklarında aslında hiçbir özellikleri yokmuş gibi görünseler de doğru kombinlendiklerinde muhteşem sonuçların vazgeçilmez parçalarıdırlar. Beyaz sadeliğin, saflığın, temizliğin, güvenin, iyiliğin ve huzurun rengidir. Soğukkanlılığı, asaleti, masumiyeti, istikrarı ve devamlılığı temsil eder.

Günümüzde gece, gündüz, yaz, kış, şık, günlük gibi kavramların zaman zaman yer değiştirmesi ve hatta bazılarının çok daha belirginleşip diğerlerinin silikleşmesi ile giyim alışkanlıkları da ciddi anlamda değişti. Bu değişimin sonucunda eskiden hiç beğenmediğimiz şeyleri beğenmeye, olmazsa olmaz dediklerimizin varlıklarını bile hatırlamamaya ve ‘bu böyle giyilmez-bu renkle bu renk olmaz’ gibi kurallaşmış söylemlerin arkasından el sallamaya başladık. Dünya değişti, moda değişti, şartlar, mevsimler, ilişkiler daha da önemlisi bizler değiştik. Dolayısı ile beyaz bir t-shirt eskiden sadece günlük kıyafetlere eşlik ederken, bugün payetli bir uzun eteğin üzerinde bir davete, takım elbisenin içinde iş toplantısına, bikini üzerinde deniz kenarına, Jean üzerinde alışveriş merkezine, mini deri bir etek üzerinde gece kulübüne ve daha birçok yere elini kolunu sallaya sallaya giriyor.

Evet beyaz t-shirt her yere giriyor ama her kalite ve kesimde olanlar değil. Ortama uyumlanma konusunda maalesef ki hepsi aynı derecede başarılı olamıyor. Dolayısı ile deniz kenarına giderken ya da evde giymek için aldıklarınız hariç, iyi kalite penyeden olan t-shirtler giymeye özen gösterin. Yıkana yıkana deforme olmuş ve beyazlıktan grinin değişik tonlarına evrilmiş bir t-shirt giymeyin. ‘Aman yaa griye kaymış gibi olsa da olur’ demeyin, ya gri giyin ya beyaz. Ki beyaz t-shirt giymek aslında tahmin edildiği kadar kolay da değildir. Kol altı yaka gibi yerlerinde kısa sürede sararma olma süresi hızlı olup, anında her lekeyi gösterdiğinden giyilirken ciddi dikkat ister.

İyi kesimi olan, iyi kalitede penyeden üretilmiş, fiyatı da ulaşılabilir beyaz şık ve güzel bir t-shirt bulmak maalesef sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Ama imkansız da değil. Öncelikle vücut tipinize uygun kesimde bir t-shirt bulana kadar lütfen alışveriş yapmayın. Bu durumda yapılması gereken en önemli şey, bulduğunuz ve size yakışıp yakışmayacağından emin olamadığınız beyaz t-shirtü denemeden sakın satın almayın. Evet üşenmeyin deneyin. Kendinizi içinde muhteşem hissedeceğiniz t-shirtü bulana kadar vazgeçmeyin. Çünkü beyaz iyiliktir. Zamansızlıktır. Rahatlıktır.

