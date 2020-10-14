Kolajen içerek gençleşmek mümkün mü?

Ne oldu da birdenbire her yerde kolajen reklamları görmeye başladık? Tüm uzmanlar bu içeceklerden ya da kemik iliğinin faydalarından bahseder oldu? Kolajenin faydaları tıpta yeni mi bulundu? Yoksa her şeyi hızlıca tüketmeye aç toplumumuza yeni bir ürün ihtiyacı mı vardı?

Bu yazımda sizlere kolajen içeceklerinin ne olduğunu, nasıl kullanılacağını ve en önemlisi işe yarayıp yaramadığını anlatacağım.

Öncelikle kolajen nedir? Kolajen protein yapıda sadece cilt değil tüm vücut için olmazsa olmaz bir yapı taşıdır. Sadece konumuz olan cilt değil eklem, kas, saçlar ve tırnaklarda da bulunur. Cildin kolajeni ne kadar yüksekse o kadar sıkı, parlak, nemli ve canlı gözükür. Aslında bizim de medikal estetikte yapmaya çalıştığımız tedavilerin tümünde cildin kolajeni korumak, artırmaya çalışmak veya yıkılımını azaltmak vardır.

Stresten uzak, temiz besinler ile beslenen, hava kirliliğinden uzak yaşayanların biraz daha geç başlasa da nüfusun çoğu metropollerde yaşıyor ve kolajen yıkılımı 20'li yaşlarda başlıyor.

Yaşlanmanın etkilerini azaltmak her kesimin arzusuyken herkes estetik kliniklerinin kapısını çalmıyor. Ufak bir araştırma sonrasında karşımıza içilebilir kolajen içecekleri çıkıyor. Peki neden bu kadar popülerler? Neden şimdi?

Kolajen içecekleri ilk üretildiklerinde sindirim sisteminde fazlaca parçalanıyordu ve biyoyararlanımı yani vücudun içilen kolajeni hedef dokuya taşıma oranı oldukça düşüktü. Yeni nesil sıvı kolajenlerde kolajenin dalton ve asidite dengesinin ayarlanması ile birlikte vücudun bu içeceklerden faydalanması oldukça artırılmış durumda.

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA) içilebilir kolajenler için güvenli sınıflandırma yapması, tıbbi çalışmaların 4-8 hafta kolajen kullanan bireylerde ciltte kalınlaşma ve nemlilikte artış göstermesi,kolajen içeceklerine olan ilgiyi artırıyor.

Kolajen yıkılımının başladığı 20'li yaşlardan itibaren güvenle kullanılabilen bu beslenme destekleri hamile ve emzirenlere önerilmiyor.

Faydalanımın artırılması için içinde C vitamini olan takviyelerin tercih edilmesi gerekiyor.

Önerilen kullanma şekli; 3 ay kullanıp 3 ay vücudu dinlendirmektir.

Şunu unutmamak gerekiyor: Öncelik her zaman mevcut kolajeni korumak. Stresten uzak durun, bol bol sıvı tüketin, egzersiz yapın, basit şekerlerden uzak durun, tütün ve alkol kullanımını azaltın. Olmazsa olmaz tavsiyem ise güneşin zararlı ışınlarından korunmak olacaktır. Mutlaka cilt tipinize uygun güneş koruyucuları düzenli aralıklar ile kullanın.